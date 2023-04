Neuhaus wird seiner Favoritenrolle gerecht: Heimsieg über Kemeten

Details Sonntag, 23. April 2023 07:28

Am Samstagnachmittag feierte Neuhaus am Klausenbach im Zuge der 19. Runde in der 1. Klasse Süd einen 5:2-Heimerfolg über Kemeten. Im Hinspiel hatte Neuhaus/Klaus. bei Kemeten einen 3:1-Sieg eingefahren.

Kemeten mit dem Comeback, doch Neuhaus gelingt das Turbo-Finish

Neuhaus am Klausenbach erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Andraz Sorko traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Christian Fischer trug sich in der 50. Spielminute in die Torschützenliste ein, traf zum 2:0 und ließ dabei die heimischen Anhänger bereits auf einen vollen Erfolg hoffen. Stjepan Kokot schlug doppelt zu und glich damit für Kemeten aus (54./56.) - was ein Comeback binnen 120 Sekunden. Neuhaus/Klausenb. drückte dann wie von der Tarantel gestochen allerdings nochmals aufs Tempo und brachte sich durch Treffer von Christian Fischer (58.), Stefan Zieger (84.) und Andraz Sorko (89.) auf die Siegerstraße. Ein starker Auftritt ermöglichte der Heimmannschaft am Samstag dann doch noch einen souveränen Erfolg gegen Kemeten - 5:2 der Endstand.

Im Tableau hatte der Sieg von Neuhaus/Klaus. keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz fünf. Acht Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat man derzeit auf dem Konto. Nach sieben Spielen ohne Sieg bejubelte Neuhaus/Klausenb. endlich wieder einmal drei Punkte.

Kemeten muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Insgesamt hält man nun bei fünf Siegen, drei Remis und zehn Niederlagen.

Am nächsten Samstag reist Neuhaus am Klausenbach zu SC Wiesfleck, zeitgleich empfängt Kemeten ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab.

1. Klasse Süd: Neuhaus am Klausenbach – Kemeten, 5:2 (1:0)

89 Andraz Sorko 5:2

84 Stefan Zieger 4:2

58 Christian Fischer 3:2

56 Stjepan Kokot 2:2

54 Stjepan Kokot 2:1

50 Christian Fischer 2:0

4 Andraz Sorko 1:0

