Höchster Unterhaltungswert: Wiesfleck gewinnt packendes Gastspiel bei Buchschachen

Am Samstagnachmittag wurde den Zuschauern in Buchschachen ein Match allerhöchster Güte serviert: Fünf Tore, eine rote Karte und zwei Elfmeter bekamen die rund 200 Zuschauer geboten. Am Ende setzte sich Wiesfleck auswärts mit 3:2 durch. Die Mannschaften waren im Hinspiel mit einem 2:2-Unentschieden auseinandergegangen.

Unterhaltsamer erster Durchgang

Der Reihe nach: Den Maß-Auftakt erwischten in erster Linie klar die Gäste, die mit einem Doppelschlag in der Beginnphase rasch für klare Verhältnisse zu sorgen versuchten: Richard Gabor Angyan brachte den Ball zum 1:0 zugunsten von SC Wiesfleck über die Linie (15.), der nach einem herrlichen Spielzug über den rechten Flügel in der Mitte als Nutznießer fungiert und das Spielgerät wuchtig unters Gebälk hämmert. In der 17. Minute erhöhte Stefan Hettlinger auf 2:0 für die Gäste, der nach einer ebenfalls starken Aktion am linken Flügel in der Mitte zur Stelle ist. Für das erste Tor von Buchschachen war Manuel Mitterwachauer verantwortlich, der in der 39. Minute das 1:2 besorgte und damit unmittelbar vor dem Kabinengang Hoffnungen auf ein Comeback wach werden ließ. Noch vor dem Pausenpfiff aber gab's weitere Aufreger zu verzeichnen: Zunächst zückte der Referee gegen Gäste-Trainer Rene Mahlknecht die rote Karte (43.), dann vergeben die Hausherren in Minute 45 einen Elfmeter: Flamur Kacanolli scheitert an Gäste-Torwart Florian Lukschander. Zur Pause stand es also 1:2 - was eine Halbzeit!

60 Sekunden nach dem 2:2 folgt prompt das 2:3

Dennoch sollte den Hausherren nach der Pause der Ausgleichstreffer gelingen: Dominik Rusz versenkte den Ball in der 73. Minute im Netz von Wiesfleck, als dieser einen weiteren Strafstoß im Tor unterbringt. Der finale fünfter Treffer sollte aber wiederum den Gästen vorbehalten sein, traf Stefan Hettlinger zum zweiten Mal an diesem Tage (74.), der nach einem Stangler unmittelbar nach dem Ausgleichstor das 2:3 sicherstellte, und damit den Gäste-Dreier eintütete.

SC Buchschachen musste sich bislang elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Buchschachen insgesamt auch nur drei Siege und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten eher durchwachsen. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang den Hausherren auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Durch den Erfolg rückte Wiesfleck auf die sechste Position der 1. Klasse Süd vor. Der Gast verbuchte insgesamt sieben Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen.

Am kommenden Samstag trifft Buchschachen auf SV Welgersdorf, SC Wiesfleck spielt am selben Tag gegen Neuhaus am Klausenbach.

1. Klasse Süd: SC Buchschachen – SC Wiesfleck, 2:3 (1:2)

74 Stefan Hettlinger 2:3

73 Dominik Rusz 2:2

39 Manuel Mitterwachauer 1:2

17 Stefan Hettlinger 0:2

15 Richard Gabor Angyan 0:1

