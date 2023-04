Furiose Aufholjagd nach 0:3-Pausenstand: St. Martin remisiert gegen Loipersdorf

Details Sonntag, 23. April 2023 20:20

Was ein kurioses Match am Sonntagnachmittag im Rahmen der 19. Runde, als sich St. Martin von einem 0:3- und einem 1:4-Rückstand erholte und sich bei einem Endstand von 4:4 über einen Punkt gegen Loipersdorf-Kitzladen freuen durfte. Im Hinspiel schienen die Tore beider Mannschaften beim 0:0 wie vernagelt gewesen.

Nichts für schwache Nerven

Sankt Martin/Raab geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Marijo Sandor das schnelle 1:0 für Loipersdorf-Kitzl erzielte. Nikola Lovric erhöhte für Loipersdorf-Kitzladen auf 2:0 (16.). Jan Benedek legte in der 30. Minute zum 3:0 für den Gast nach. Zur Pause schient der "Kas also bereits bissn". Christian Lendl witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:3 für ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab ein (62.). Mit dem Tor zum 4:1 steuerte Sandor bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (83.). Dann aber schlug die Stunde der Heimischen: Das 2:4 von Sankt Martin/Raab stellte Thiago Gadelha Da Silva sicher (89.). In der Nachspielzeit (91.) gelang Zvonimir Panic der Anschlusstreffer für den Gastgeber, ehe Luka Vrhunc Pfeifer in der 95. Minute das 4:4 sicherstellte. Loipersdorf-Kitzladen wurde nach dem Wiederanpfiff etwas nachlässig und so erkämpfte sich St. Martin noch ein Unentschieden.

ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab hat 42 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang zwei. Offensiv sticht Sankt Martin/Raab in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 49 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. St. Martin weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zwölf Erfolgen, sechs Punkteteilungen und einer Niederlage vor.

Loipersdorf-Kitzladen belegt mit 36 Punkten den vierten Tabellenplatz. Die Offensive von Loipersdorf-Kitzl. in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Bereits 45-mal schlugen die Angreifer von Loipersdorf-Kitzl in dieser Spielzeit zu. Nur dreimal gab sich der Gast bisher geschlagen.

Sankt Martin/Raab ist nun seit elf Spielen, Loipersdorf-Kitzladen seit neun Partien unbesiegt.

Am nächsten Samstag reist St. Martin zu Kemeten, zeitgleich empfängt Loipersdorf-Kitzl Sankt Michael.

1. Klasse Süd: ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab – Loipersdorf-Kitzladen, 4:4 (0:3)

93 Luka Vrhunc Pfeifer 4:4

91 Zvonimir Panic 3:4

89 Thiago Gadelha Da Silva 2:4

83 Marijo Sandor 1:4

62 Christian Lendl 1:3

30 Jan Benedek 0:3

16 Nikola Lovric 0:2

10 Marijo Sandor 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei