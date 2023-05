Unterhaltsames Nachtragsspiel: "X" zwischen Wiesfleck und Oberdorf

Details Montag, 01. Mai 2023 19:44

Am Montagnachmittag, am "Tag der Arbeit", standen in der 1. Klasse Süd einige Nachtragsspiele auf dem Programm - unter anderem standen sich Wiesfleck und Oberdorf gegenüber und teilten sich dabei beim Endstand von 2:2 die Punkte. Wiesfleck war im Hinspiel gegen Oberdorf in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 5:1-Sieg eingefahren.

Remis der besseren Sorte

Den ersten Treffer des Nachmittags verbuchten die Hausherren in Person von Stefan Hettlinger, der nach einer herrlichen Vorlage als Nutznießer fungiert hatte. Luka Novoselec beförderte das Leder zum 1:1 von Oberdorf in die Maschen (35.), als er vom Elfmeterpunkt zur Stelle war. Der Schiedsrichter zog die Rote Karte und beendete somit das Mitwirken von Anel Masic von den Gästen (38.), die fortan in Unterzahl zu agieren hatten. Ehe der Referee die Protagonisten zur Pause bat, traf Michael Halper zum 2:1 zugunsten der in Unterzahl auflaufenden Gäste (40.) - sein Kopfball vom 16er hatte haargenau gepasst. Oberdorf hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Thomas Tuider lenkte den Ball ins eigene Tor und bescherte SC Wiesfleck in der Schlussphase den 2:2-Ausgleich (88.) nach einem Stanglpass von rechts. Schließlich gingen Wiesfleck und Oberdorf mit einer Punkteteilung auseinander.

Das Remis brachte SC Wiesfleck in der Tabelle voran. Der Gastgeber liegt nun auf Rang sechs. Sechs Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen hat man derzeit auf dem Konto.

Oberdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Oberdorf findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Fünf Siege, drei Remis und zehn Niederlagen hat man momentan auf dem Konto.

Die letzten Resultate von SC Wiesfleck konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien. Nur einmal ging Oberdorf in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Für Wiesfleck geht es schon am Samstag bei ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab weiter. Für Oberdorf geht es schon am Samstag weiter, wenn man SV Zuberbach empfängt.

1. Klasse Süd: SC Wiesfleck – Oberdorf, 2:2 (1:2)

88 Eigentor durch Thomas Tuider 2:2

40 Michael Halper 1:2

35 Luka Novoselec 1:1

14 Stefan Hettlinger 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei