Rassiges Topspiel: Unterschützen knöpft Tobaj einen Zähler ab

Details Samstag, 29. April 2023 23:24

Am Samstagnachmittag ging in der 1. Klasse Süd, Runde 20, das Topspiel zwischen dem SK Unterschützen und ASV Tobaj über die Bühne. Dabei schenkten sich die Teams nichts und teilten sich final bei einem Endstand von 2:2 die Punkte. Im Hinspiel hatte ASV Tobaj Unterschützen mit einem beeindruckenden 5:1 vom Feld gefegt.

Spannung bis zum Schluss

Der Auftakt gelang den Hausherren zunächst vermeintlich besser, verbuchte man direkt in Minute zwei eine Doppelchance. Treffer Nummer eins aber gelang dem Gast: Julian Jautz-Lackner traf vor 211 Besuchern zum 1:0 (9.). Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Adam Gyula Vittman schockte ASV Gemeinde Tobaj und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für SK Unterschützen (56./73.) - zwischenzeitlich hätten die Gäste via Lattentreffer aber gar selbst die Möglichkeit gehabt, neuerlich in Führung zu gehen. Aber auch vom Rückstand ließ sich der als Tabellenführer ins Match gehende Gast nicht unterkriegen: Nach einem Eckball ist Dario Horvat mit dem Kopf zur Stelle und stellt auf 2:2 (79.). Die Schlussphase bestritt Unterschützen nur noch zu zehnt, nachdem Martin Toth nach einem Foulspiel mit glatt Rot des Feldes verwiesen worden war (84.). Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich die Gastgeber und ASV Tobaj mit einem Unentschieden.

SK Unterschützen bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz drei. Unterschützen ist seit drei Spielen unbezwungen.

Nach 19 absolvierten Begegnungen nimmt ASV Gemeinde Tobaj den zweiten Platz in der Tabelle ein, hat aber noch ein ausstehendes Spiel im Talon. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen der Gäste stets gesorgt, mehr Tore als ASV Tobaj (59) markierte nämlich niemand in der 1. Klasse Süd. In den letzten fünf Spielen ließ sich ASV Gemeinde Tobaj selten stoppen, drei Siege und zwei Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwölf Siege ein.

Kommenden Samstag (17:30 Uhr) tritt SK Unterschützen bei Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn an. ASV Tobaj ist am Montag auf Stippvisite bei ASK Skoda Simon Goberling.

1. Klasse Süd: SK Unterschützen – ASV Gemeinde Tobaj, 2:2 (0:1)

79 Dario Horvat 2:2

73 Adam Gyula Vittman 2:1

56 Adam Gyula Vittman 1:1

9 Julian Jautz-Lackner 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei