Doppelpack: Andraz Sorko feiert mit Neuhaus Heimsieg gegen Welgersdorf

Details Sonntag, 07. Mai 2023 00:11

Am Samstag trafen Neuhaus am Klausenbach und SV Welgersdorf im Rahmen der 21. Runde aufeinander. Das Match entschied der Hausherr mit 3:1 für sich. Im Hinspiel waren beide Mannschaften mit einer Nullnummer auseinandergegangen.

Heimsieg ohne große Gefährdung

Die Zuschauer sahen, wie Andraz Sorko in der 21. Minute das 1:0 für Neuhaus/Klaus. markierte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (42.) baute Christian Fischer die Führung der Gastgeber aus und sorgte zu einem mental überaus wertvollen Zeitpunkt für den Zwei-Tore-Vorsprung der Heimelf. Mit der Führung für Neuhaus am Klausenbach ging es in die Halbzeitpause. In der 60. Minute legte Sorko zum 3:0 zugunsten von Neuhaus/Klausenb. nach und ließ damit letzte Zweifel am Heim-Erfolg aus dem Weg räumen. Niko Urbauer schoss die Kugel zum 1:3 für Welgersdorf über die Linie (67.), mehr als ein Ehrentreffer war aber nicht mehr drinnen. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee gewann Neuhaus/Klaus. gegen SV Welgersdorf.

Trotz des Sieges bleibt Neuhaus am Klausenbach auf Platz fünf. Neun Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen hat man momentan auf dem Konto. Neuhaus/Klaus. ist seit drei Spielen unbezwungen.

In der Tabelle liegt Welgersdorf nach der Pleite weiter auf dem zwölften Rang. Die Gäste kassieren weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zwölf summiert. Ansonsten stehen noch vier Siege und fünf Unentschieden in der Bilanz. SV Welgersdorf baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am kommenden Sonntag tritt Neuhaus am Klausenbach bei ASK Skoda Simon Goberling an, während Welgersdorf einen Tag zuvor ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab empfängt.

1. Klasse Süd: Neuhaus am Klausenbach – SV Welgersdorf, 3:1 (2:0)

67 Niko Urbauer 3:1

60 Andraz Sorko 3:0

42 Christian Fischer 2:0

21 Andraz Sorko 1:0

