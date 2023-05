Dank furioser erster Hälfte bleibt St. Martin am Leader dran - 4:0 gegen Goberling

Details Sonntag, 21. Mai 2023 22:37

ASK Skoda Simon Goberling blieb gegen ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab chancenlos und kassierte am Sonntag an Spieltag 23 eine herbe 0:4-Klatsche. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Sankt Martin/Raab. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Das Hinspiel war ein spannender Fight gewesen, in dem der Gastgeber gegen ASK Goberling mit einem knappen 3:2 triumphiert hatte.

Klare Sache schon nach Akt eins

Luka Vrhunc Pfeifer traf früh und machte mit seinem Doppelpack den Traumstart von St. Martin perfekt (3./7.). Die Gästen standen tief, die Hausherren fabrizierten Dauerdruck in der Offensive. Mit dem 3:0 durch Kevin Gmeindl-Neubauer via Kopfball-Treffer schien die Partie bereits in der 30. Minute mit ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab einen sicheren Sieger zu haben. Eigentlich war Goberling schon geschlagen, als Pfeifer das Leder zum 0:4 über die Linie beförderte (32.). Wenig später folgte ein Lattenschuss des Heimteams. Bis zum Schlusspfiff durch den Unparteiischen betrieben die Gäste nach einem desolaten ersten Spielabschnitt in Halbzeit zwei Schadensbegrenzung und verhinderten eine noch höhere Pleite. Am Ende hieß es 4:0 zugunsten von Sankt Martin/Raab.

St. Martin hat nach dem souveränen Erfolg über ASK Skoda Simon Goberling weiter die zweite Tabellenposition inne. Mit nur 21 Gegentoren stellt ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab die sicherste Abwehr der Liga. Sankt Martin/Raab weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 16 Erfolgen, sechs Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Seit 15 Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, St. Martin zu besiegen.

Knapp vor Ausgang der Spielzeit rutscht ASK Goberling auf den achten Tabellenplatz. Wo bei Goberling der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 27 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Sieben Siege, sieben Remis und neun Niederlagen hat man momentan auf dem Konto. ASK Goberling überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Am kommenden Sonntag trifft ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab auf SV Zuberbach, Goberling spielt am selben Tag gegen Kemeten.

1. Klasse Süd: ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab – ASK Skoda Simon Goberling, 4:0 (4:0)

32 Luka Vrhunc Pfeifer 4:0

30 Kevin Gmeindl-Neubauer 3:0

7 Luka Vrhunc Pfeifer 2:0

3 Luka Vrhunc Pfeifer 1:0

