Einbahnstraßen-Fußball: Unterschützen schenkt Neuhaus ein "Sechsertragerl" ein

Details Samstag, 27. Mai 2023 22:57

Unterschützen kannte mit seinem chancenlosen Gegner aus Neuhaus am Klausenbach keine Gnade und trug am Samstag einen 6:0-Erfolg davon. Auf dem Papier ging SK Unterschützen als Favorit ins Spiel gegen Neuhaus/Klausenb. – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel hatte Neuhaus/Klaus. mit 1:0 gewonnen.

Tore am Fließband

Jonas Grabenhofer brachte Unterschützen in der 14. Minute nach vorn. In der 37. Minute erhöhte Marco Helmig auf 2:0 für die Heimmannschaft. Mit der Führung für SK Unterschützen ging es folglich auch in die Kabine. Mit dem 3:0 durch Leon Kalcsics schien die Partie bereits in der 51. Minute mit Unterschützen einen sicheren Sieger zu haben. Mit dem 4:0 von Bruno Bogovic für den Hausherren war das Spiel eigentlich schon entschieden (58.). Helmig legte in der 61. Minute zum 5:0 für Unterschützen nach. Der sechste Streich für die Heim-Elf war Ivan Crnov vorbehalten (71.). Letztlich kam Unterschützen gegen Neuhaus am Klausenbach zu einem verdienten 6:0-Sieg.

Trotz des Sieges bleibt SK Unterschützen auf Platz drei. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von Unterschützen ist die funktionierende Defensive, die erst 21 Gegentreffer hinnehmen musste.

Neuhaus/Klausenb. befindet sich mit 33 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle.

Mit insgesamt 51 Zählern befindet sich SK Unterschützen voll in der Spur. Die Formkurve von Neuhaus/Klaus. dagegen zeigt nach unten.

Am kommenden Samstag trifft Unterschützen auf ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab, Neuhaus am Klausenbach spielt am selben Tag gegen Sankt Michael.

1. Klasse Süd: SK Unterschützen – Neuhaus am Klausenbach, 6:0 (2:0)

71 Ivan Crnov 6:0

61 Marco Helmig 5:0

58 Bruno Bogovic 4:0

51 Leon Kalcsics 3:0

37 Marco Helmig 2:0

14 Jonas Grabenhofer 1:0

