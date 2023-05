Weiterhin am "Platz der Sonne": Tobaj gewinnt auch gegen Oberdorf

Details Samstag, 27. Mai 2023 23:18

Mit 0:3 verlor Oberdorf am vergangenen Samstag deutlich gegen den Tabellenprimus ASV Gemeinde Tobaj. An der Favoritenstellung ließ ASV Tobaj keine Zweifel aufkommen und trug gegen Oberdorf einen Sieg davon. Das Match stand an Spieltag 24 auf dem Programm. Im Hinspiel war Oberdorf mit 0:5 krachend untergegangen.

Keine Widerrede - klarer Sieg für Tobaj

Vor 136 Zuschauern markierte Luka Dragovic nach einem Eckball das 1:0 (27.). Dario Horvat erhöhte für ASV Gemeinde Tobaj auf 2:0 (35.) - auch er zeigte sich nach einem ruhenden Ball erfolgreich. Mit der Führung für den Tabellenführer ging es in die Halbzeitpause. Lukas Spirk brachte die Gastgeber in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 aus einem Direktfreistoß erzielte (64.). Am Ende blickte ASV Tobaj auf einen klaren 3:0-Heimerfolg über Oberdorf.

Erfolgsgarant von ASV Gemeinde Tobaj ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 83 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. ASV Tobaj bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat ASV Gemeinde Tobaj 17 Siege und sieben Unentschieden auf dem Konto. Der Hausherr scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität von Oberdorf unteres Mittelfeld. Mit nur 25 Treffern stellt der Gast den harmlosesten Angriff der 1. Klasse Süd.

Nächster Prüfstein für ASV Gemeinde Tobaj ist SC Buchschachen auf gegnerischer Anlage (Samstag, 17:30). Oberdorf misst sich zur selben Zeit mit Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn.

1. Klasse Süd: ASV Gemeinde Tobaj – Oberdorf, 3:0 (2:0)

64 Lukas Spirk 3:0

35 Dario Horvat 2:0

27 Luka Dragovic 1:0

