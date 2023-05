In letzter Minute: Welgersdorf gewinnt Krimi gegen Wiesfleck

Details Sonntag, 28. Mai 2023 08:07

Welgersdorf und Wiesfleck boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss nach einem packenden Finish im Rahmen der 24. Runde mit 3:2. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Das Hinspiel hatte SC Wiesfleck erfolgreich gestalten und mit 1:0 gewinnen können.

Nichts für schwache Nerven

Ali Bayani brachte die Gäste in der zwölften Minute ins Hintertreffen, als er zum 1:0 für Welgersdorf aus einer der ersten wirklichen Torchancen einschob. Stefan Hettlinger nutzte die Chance für Wiesfleck und beförderte in der 25. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern - mit dem "X" ging es in die Katakomben. Niko Urbauer machte in der 51. Minute das 2:1 von SV Welgersdorf perfekt. In der 90. Minute war Hettlinger mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Doch die Hausherren hatten in der Nachspielzeit ein weiterers Ass im Ärmel: Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als Martin Antol noch einen Treffer parat hatte (91.) und das 3:2 erzielte. Letzten Endes ging Welgersdorf im Duell mit SC Wiesfleck als Sieger hervor.

Das Fußballjahr neigt sich langsam seinem Ende entgegen, und SV Welgersdorf rangiert vor den Abstiegsplätzen im unteren Mittelfeld. Die Gastgeber bessern ihre eher dürftige Bilanz auf und kommen nun auf insgesamt fünf Siege, fünf Unentschieden und 14 Pleiten.

Kurz vor Ende der Spielzeit nimmt Wiesfleck eine Position im unteren Tabellenmittelfeld ein. Die Misere von SC Wiesfleck hält an. Insgesamt kassierte Wiesfleck nun schon vier Niederlagen am Stück.

Am kommenden Samstag trifft Welgersdorf auf Loipersdorf-Kitzladen, SC Wiesfleck spielt tags darauf gegen ASK Skoda Simon Goberling.

1. Klasse Süd: SV Welgersdorf – SC Wiesfleck, 3:2 (1:1)

91 Martin Antol 3:2

90 Stefan Hettlinger 2:2

51 Niko Urbauer 2:1

25 Stefan Hettlinger 1:1

12 Ali Bayani 1:0

