Sankt Martin/Raab gewinnt Torfestival bei Zuberbach

Details Sonntag, 28. Mai 2023 20:22

SV Zuberbach und ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab lieferten sich am Sonntag an Spieltag 24 ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Das Hinspiel hatte Sankt Martin/Raab mit 2:1 knapp für sich entschieden.

Immens wichtiger Auswärtssieg

SV Zuberbach erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Andras Varga traf in der dritten Minute zur frühen Führung. St. Martin zeigte sich wenig beeindruckt. In der achten Minute schlug Christian Lendl mit dem Ausgleich zurück. Christopher Tuba machte in der elften Minute das 2:1 von Zuberbach perfekt. ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab zeigte sich neuerlich unbeeindruckt und so drehten Zvonimir Panic (22.) und Lendl (42.) mit ihren Treffern das Spiel - 2:3 fortan der Spielstand. Der Gast führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Der nächste Treffer ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke nach Wiederbeginn besorgte Varga den Ausgleich (46.). Dass Sankt Martin/Raab in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Luka Vrhunc Pfeifer, der in der 78. Minute zur Stelle war. Zum Schluss feierte St. Martin einen dreifachen Punktgewinn gegen SV Zuberbach und bleibt Leader Tobaj auf den Fersen.

Zuberbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Heimmannschaft befindet sich mit 30 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison auf Rang sechs in der Tabelle. SV Zuberbach baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Trotz des Sieges bleibt ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab auf Platz zwei. Die Angriffsreihe von Sankt Martin/Raab lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 61 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Nur einmal gab sich St. Martin bisher geschlagen. ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Nächster Prüfstein für Zuberbach ist Kemeten (Samstag, 18:00 Uhr). Sankt Martin/Raab misst sich am selben Tag mit SK Unterschützen (17:30 Uhr).

1. Klasse Süd: SV Zuberbach – ASV Pizzeria Palermo St. Martin/Raab, 3:4 (2:3)

78 Luka Vrhunc Pfeifer 3:4

46 Andras Varga 3:3

42 Christian Lendl 2:3

22 Zvonimir Panic 2:2

11 Christopher Tuba 2:1

8 Christian Lendl 1:1

3 Andras Varga 1:0

