Später Kokot-Treffer bringt den Sieg für Kemeten bei Goberling

Details Sonntag, 28. Mai 2023 20:24

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die Kemeten am Sonntag bei Goberling mit 2:1 für sich entschied. In der Hinrunde hatte ASK Skoda Simon Goberling im Auswärtsspiel beim Gast einen 1:0-Erfolg errungen.

Spannung bis zum Schluss

ASK Goberling geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Sandro Kizlin das schnelle 1:0 für Kemeten erzielte. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Tobias Engelmeyer beförderte das Leder zum 1:1 von Goberling in die Maschen (58.). Dass Kemeten in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Stjepan Kokot, der in der 80. Minute zur Stelle war und auf 1:2 stellte. Schließlich sprang für Kemeten gegen ASK Skoda Simon Goberling ein Dreier heraus.

Wo bei ASK Goberling der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 28 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Die Heimmannschaft verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur drei Punkte ein.

Kemeten scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Kemeten setzte sich mit diesem Sieg von Goberling ab und belegt nun mit 33 Punkten den sechsten Rang, während ASK Skoda Simon Goberling weiterhin 28 Zähler auf dem Konto hat und den achten Tabellenplatz einnimmt.

Am nächsten Sonntag (17:30 Uhr) reist ASK Goberling zu SC Wiesfleck, tags zuvor begrüßt Kemeten SV Zuberbach vor heimischer Kulisse.

1. Klasse Süd: ASK Skoda Simon Goberling – Kemeten, 1:2 (0:1)

80 Stjepan Kokot 1:2

58 Tobias Engelmeyer 1:1

7 Sandro Kizlin 0:1

