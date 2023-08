Deutsch Kaltenbrunn schießt Tore am laufenden Band und fegt über Markt Neuhodis hinweg

Details Samstag, 19. August 2023 21:31

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn und ASK Markt Neuhodis mit dem Endstand von 7:0 am Samstag im Zuge der 1. Runde in der 1. Klasse Süd.

Einbahnstraßen-Fußball

Fabricio Cruz De Souza traf früh und machte mit seinem Doppelpack den Traumstart von Deutsch Kaltenbrunn perfekt (3./8.). Das Heimteam machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Fran Rozmaric (9.). Deutsch Kaltenbrunn überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 (31.) durch Sebastian Töltl. Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Das 5:0 für Deutsch Kaltenbrunn stellte Souza sicher. In der 55. Minute traf er zum dritten Mal während der Partie. Für das 6:0 und 7:0 war Rozmaric verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (77./92.). Am Ende fuhr Deutsch Kaltenbrunn einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man Markt Neuhodis in Grund und Boden spielte.

Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man einmal die Punkte geteilt. Die Abschlusstabelle führte Deutsch Kaltenbrunn in der vergangenen Saison mit 27 Punkten auf dem elften Platz auf.

Am Samstag, den 26.08.2023 (18:00 Uhr) steht für Deutsch Kaltenbrunn eine Auswärtsaufgabe gegen Kemeten an. Markt Neuhodis tritt einen Tag später daheim gegen Bad Tatzmannsdorf an.

1. Klasse Süd: Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn – ASK Markt Neuhodis, 7:0 (4:0)

