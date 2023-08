Souveräner Heimerfolg für Zuberbach gegen Jabing

Details Sonntag, 13. August 2023 21:05

Am Sonntagnachmittag behielt der SV Zuberbach vor heimischer Kulisse gegen den ASK Jabing in souveräner Manier die Oberhand und gewann mit 3:0.

Nach der Pause folgte das heimische Toreschießen

In der ersten Halbzeit zeigten sich beide Mannschaften regelmäßig im Gefahrensektor erkenntlich, vermochten aber nicht zum Torerfolg zu kommen. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Zuberbach ging in der 54. Minute dank eines Treffers von Bence Pergel in Führung. Die Heimmannschaft traf zur Einkehr in die Schlussphase durch Balint Virag zum 2:0 (74.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Zuberbach für den dritten Treffer durch Doppelpacker Bence Pergel sorgte (94.). Das Saisondebüt von SV Zuberbach ist also gelungen. Zuberbach hat Jabing bezwungen und einen verdienten Sieg vor eigenem Publikum gefeiert.

Am nächsten Samstag reist SV Zuberbach zu Neuhaus am Klausenbach, zeitgleich empfängt ASK Jabing SK Unterschützen.

1. Klasse Süd: SV Zuberbach – ASK Jabing, 3:0 (0:0)

94 Bence Pergel 3:0

74 Balint Virag 2:0

54 Bence Pergel 1:0

