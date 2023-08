Doch noch gepunktet: Duell Aufsteiger vs. Absteiger endet remis

Details Samstag, 19. August 2023 21:33

Bad Tatzmannsdorf und ASKÖ Schlaining boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich am Samstag im Rahmen der 1. Runde in der 1. Klasse Süd zum Schluss mit 2:2.

Die Gäste kommen zwei Mal zum Ausgleich

ASK Schlaining geriet schon in der sechsten Minute in Rückstand, als Dubravko Mohac das schnelle 1:0 für Bad Tatzmannsdorf erzielte. Danach entwickelte sich ein kurzweiliger Schlagabtausch. Zur Pause hatte Bad Tatzmannsdorf eine hauchdünne Führung inne. Für das erste Tor von Schlaining war Adrian Kovacs verantwortlich, der in der 49. Minute das 1:1 besorgte. Dorian Puretic machte in der 65. Minute das 2:1 von Bad Tatzmannsdorf perfekt. Das 2:2 von ASKÖ Schlaining stellte Adam Imre Kiss sicher (79.). Am Ende stand es zwischen Bad Tatzmannsdorf und ASK Schlaining pari.

Das Unentschieden wirkte sich auf die Tabellenplatzierung von Bad Tatzmannsdorf aus, sodass man nun auf dem fünften Platz steht.

Mit zwei Punkten auf der Habenseite steht Schlaining derzeit auf dem achten Rang.

Bad Tatzmannsdorf tritt kommenden Sonntag, um 16:30 Uhr, bei Markt Neuhodis an. Bereits einen Tag vorher reist ASKÖ Schlaining zu Oberdorf.

1. Klasse Süd: Bad Tatzmannsdorf – ASKÖ Schlaining, 2:2 (1:0)

79 Adam Imre Kiss 2:2

65 Dorian Puretic 2:1

49 Adrian Kovacs 1:1

6 Dubravko Mohac 1:0

