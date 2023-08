Rassige Partie ohne Sieger - 2:2 bei Kemeten gegen Deutsch Kaltenbrunn

Details Samstag, 26. August 2023 22:20

Kemeten und Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn lieferten sich ein spannendes Spiel, das am Samstag im Rahmen der 2. Runde in der 1. Klasse Süd mit 2:2 endete.

Vier Tore und drei Ausschlüsse

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Fabricio Cruz De Souza sein Team in der 14. Minute, als er mit dem 0:1 zur Stelle war. Markus Hochwarter witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für Kemeten ein (24.). Fran Rozmaric nutzte die Chance für Deutsch Kaltenbrunn und beförderte in der 35. Minute das Leder zum 2:1 ins Netz. Zur Pause behielten die Gäste die Nase knapp vorn. Lukas Pieler traf keine 60 Sekunden nach Wiederbeginn zum 2:2 zugunsten von Kemeten (46.). Nachdem Manuel Erkinger vom Schiedsrichter mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen geschickt wurde, musste der Hausherr in Unterzahl agieren (52.). Mit der Gelb-Roten Karte für Kevin Baumgartner , BEd (84.) waren beide Teams personell wieder pari. Auch Luka Prahic (91./Deutsch Kaltenbrunn) sah wegen Kritik im Abspann die zweite gelbe Karte. Letzten Endes wurde in der Begegnung von Kemeten mit Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn kein Sieger gefunden.

Kemeten tritt kommenden Samstag, um 16:30 Uhr, bei Bad Tatzmannsdorf an. Einen Tag später empfängt Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn SV Heiligenbrunn.

1. Klasse Süd: Kemeten – Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn, 2:2 (1:2)

46 Lukas Pieler 2:2

35 Fran Rozmaric 1:2

24 Markus Hochwarter 1:1

14 Fabricio Cruz De Souza 0:1

