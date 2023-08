Aufsteiger-Duell endet remis: Markt Neuhodis mit spätem Ausgleich gegen Bad Tatzmannsdorf

Details Sonntag, 27. August 2023 19:21

ASK Markt Neuhodis und Bad Tatzmannsdorf, die beiden Aufsteiger in die 1. Klasse Süd, teilten sich an diesem Spieltag die Punkte. Das Match endete mit einem 2:2.

Aufbäumen wird belohnt - 2:2

Die Pausenführung von Bad Tatzmannsdorf fiel knapp aus, da Luka Grgic - der Erfolgsgarant des Vorjahres - in der Nachspielzeit des ersten Durchganges zum 0:1 einschob. Er legte nach dem Seitenwechsel den zweiten Streich nach - 0:2 (61.). Doch die Gäste schlugen zurück: Marton Havasi war es, der in der 66. Minute das Spielgerät im Gehäuse von Bad Tatzmannsdorf unterbrachte. Lukas Werderitsch sicherte ASK Markt Neuhodis das Last-Minute-Remis. In der Nachspielzeit stellte Werderitsch den 2:2-Endstand her (92.). Bad Tatzmannsdorf wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als Markt Neuhodis die Kehrtwende gelang und er den Rückstand folglich noch egalisierte.

Markt Neuhodis tritt am kommenden Samstag bei ASKÖ Schlaining an, Bad Tatzmannsdorf empfängt am selben Tag Kemeten.

1. Klasse Süd: ASK Markt Neuhodis – Bad Tatzmannsdorf, 2:2 (0:1)

92 Lukas Werderitsch 2:2

66 Marton Havasi 1:2

61 Luka Grgic 0:2

47 Luka Grgic 0:1

