Aufsteiger Bad Tatzmannsdorf knackt Kemeten

Bad Tatzmannsdorf und Kemeten lieferten sich ein spannendes Spiel, das am Samstag im Rahmen der 3. Runde in der 1. Klasse Süd mit 3:2 endete.

Anschlusstreffer kommt zu spät

David Stampfel brachte Kemeten in der 20. Minute in Front. In der 35. Minute verhinderte die Hintermannschaft des Gasts den Gegentreffer von Bad Tatzmannsdorf nicht, sodass die Partie nun wieder ausgeglichen war - "Erfolgsgarant" Patrick Bürger traf zum 1:1. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Luka Grgic stellte die Weichen für Bad Tatzmannsdorf auf Sieg, als er in Minute 55 mit dem 2:1 zur Stelle war. In der 81. Minute erhöhte Roman Wenzel auf 3:1 für den Gastgeber. In der Nachspielzeit (92.) gelang Roberto Kizlin der Anschlusstreffer für Kemeten, welcher keine Kehrtwende mehr einleitete. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Bad Tatzmannsdorf Kemeten 3:2.

Bad Tatzmannsdorf reklamiert mit diesem Sieg einen Sprung in der Tabelle für sich. Bad Tatzmannsdorf rangiert zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf dem zweiten Platz.

Kemeten belegt mit sieben Punkten den dritten Tabellenplatz.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Nächster Prüfstein für Bad Tatzmannsdorf ist SV Heiligenbrunn (Samstag, 16:30 Uhr). Kemeten misst sich am selben Tag mit ASKÖ Schlaining (17:00 Uhr).

1. Klasse Süd: Bad Tatzmannsdorf – Kemeten, 3:2 (1:1)

92 Roberto Kizlin 3:2

81 Roman Wenzel 3:1

55 Luka Grgic 2:1

35 Patrick Buerger 1:1

20 David Stampfel 0:1

