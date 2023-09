ASK Goberling gewinnt bei Neuhaus

Details Samstag, 02. September 2023 22:01

ASK Skoda Simon Goberling gewann gegen Neuhaus am Klausenbach mit 3:1 und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein.

Zwei-Tore-Vorsprung zum Kehraus

Thomas Kappel brachte sein Team in der 29. Minute nach vorn. Kurz vor dem Halbzeitpfiff baute ASK Goberling durch Tarik Avdibasic die Führung (42.) aus. Mit der Führung für die Gäste ging es in die Kabine. Goberling musste den Treffer von Michel Simon zum 1:2 hinnehmen (81.). Kurz vor Ultimo war noch Ognjen Bubnjevic zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor von ASK Skoda Simon Goberling verantwortlich (83.), ließ den Zwei-Tore-Vorsprung wieder herstellen. Zum Schluss feierte ASK Goberling einen dreifachen Punktgewinn gegen Neuhaus/Klausenb.

Den Blick aufs Klassement wird man bei Neuhaus/Klaus. – losgelöst von der noch geringen Bedeutung der Tabelle – tunlichst vermeiden wollen: Nach dieser Niederlage ist die Heimmannschaft abgerutscht und steht aktuell nur auf dem zwölften Rang.

Die drei Zähler katapultierten Goberling in der Tabelle auf Platz zehn.

Neuhaus/Klausenb. stellt sich am Samstag (16:00 Uhr) bei ASK Jabing vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt ASK Skoda Simon Goberling SC Wiesfleck.

1. Klasse Süd: Neuhaus am Klausenbach – ASK Skoda Simon Goberling, 1:3 (0:2)

83 Ognjen Bubnjevic 1:3

81 Michel Simon 1:2

42 Tarik AvdibasiÄ? 0:2

29 Thomas Kappel 0:1

