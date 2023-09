Lehrstunde für Wiesfleck gegen Unterschützen

Details Sonntag, 03. September 2023 19:46

SC Wiesfleck kam gegen SK Unterschützen mit 0:5 unter die Räder, als man einander im Rahmen der 3. Runde in der 1. Klasse Süd begegnete.

Gäste klettern an die Tabellenspitze

Marco Helmig brachte sein Team in der 29. Minute nach vorn. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Bruno Bogovic das 2:0 nach (41.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Für das 3:0 von Unterschützen sorgte Bogovic, der in Minute 69 zur Stelle war und damit bereits relativ zeitig eine endgültige Entscheidung forcierte. Emir Garibovic beseitigte mit seinen Toren (71./75.) die letzten Zweifel am Sieg des Gasts. Die Gäste überrannten Wiesfleck förmlich mit fünf Toren und fahren so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

SC Wiesfleck belegt momentan mit sechs Punkten den achten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 9:9 ausgeglichen. In dieser Saison sammelte das Heimteam bisher zwei Siege und kassierte zwei Niederlagen.

Die errungenen drei Zähler gingen für SK Unterschützen einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Drei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Unterschützen.

Am kommenden Sonntag trifft Wiesfleck auf ASK Skoda Simon Goberling, SK Unterschützen spielt tags zuvor gegen Loipersdorf-Kitzladen.

1. Klasse Süd: SC Wiesfleck – SK Unterschützen, 0:5 (0:2)

75 Emir Garibovic 0:5

71 Emir Garibovic 0:4

69 Bruno Bogovic 0:3

41 Bruno Bogovic 0:2

29 Marco Helmig 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.