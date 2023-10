Bad Tatzmannsdorf spielt mit Neuhaus "Vier Gewinnt" - 4:1

Details Samstag, 14. Oktober 2023 20:26

Mit 1:4 verlor Neuhaus am Klausenbach am vergangenen Samstag deutlich gegen Bad Tatzmannsdorf. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Bad Tatzmannsdorf. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt. Man stand sich an Spieltag 9 gegenüber.

Souveräner Turnaround

In der zweiten Minute ging Neuhaus/Klausenb. in Front. Christian Wolf war es, der vor 130 Zuschauern zur Stelle war. Er wurde wunderbar "auf die Reise" geschickt und blieb im Eins-gegen-Eins eiskalt. Mit einem schnellen Doppelpack (29./31.) zum 2:1 schockte Luka Grgic den Gast und drehte das Spiel. Zur Pause behielt Bad Tatzmannsdorf die Nase knapp vorn. Dorian Puretic schoss die Kugel zum 3:1 für die Heimmannschaft über die Linie (67.) - ein wunderbarer Schlenzer ins lange Eck. Bad Tatzmannsdorf gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer (81.) - Istan Alföldi traf via platzierten Schuss vorbei am gegnerischen Schlussmann. Zum Schluss feierte Bad Tatzmannsdorf einen dreifachen Punktgewinn gegen Neuhaus/Klaus.

Nach zehn absolvierten Spielen stockte Bad Tatzmannsdorf sein Punktekonto bereits auf 20 Zähler auf und hält damit einen starken dritten Platz. Bad Tatzmannsdorf präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 28 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Bad Tatzmannsdorf. Die bisherige Spielzeit von Bad Tatzmannsdorf ist weiter von Erfolg gekrönt. Bad Tatzmannsdorf verbuchte insgesamt sechs Siege und zwei Remis und musste erst zwei Niederlagen hinnehmen. Bad Tatzmannsdorf ist seit drei Spielen unbezwungen.

Neuhaus am Klausenbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Im Angriff weist Neuhaus/Klaus. deutliche Schwächen auf, was die nur elf geschossenen Treffer eindeutig belegen. Mit nun schon sechs Niederlagen, aber nur zwei Siegen und zwei Unentschieden sind die Aussichten von Neuhaus am Klausenbach alles andere als positiv. Neuhaus/Klausenb. taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Bad Tatzmannsdorf stellt sich am Sonntag (15:00 Uhr) bei SC Wiesfleck vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Neuhaus/Klaus. ASKÖ Schlaining.

1. Klasse Süd: Bad Tatzmannsdorf – Neuhaus am Klausenbach, 4:1 (2:1)

81 Istvan Alfoeldi 4:1

67 Dorian Puretic 3:1

31 Luka Grgic 2:1

29 Luka Grgic 1:1

2 Christian Wolf 0:1

