Jabing verliert in Unterzahl klar gegen Heiligenbrunn

Details Samstag, 04. November 2023 20:01

Heiligenbrunn zog ASK Jabing das Fell über die Ohren: 0:5 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Gastgeber. SV Heiligenbrunn hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gast alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Die Partie ging an Spietag 12 über die Bühne.

Entscheidung schon in Abschnitt eins

Ein Doppelpack brachte Heiligenbrunn in eine komfortable Position: Norbert Achilles Simon war gleich zweimal zur Stelle (15./29.). Keine 28 Minuten waren gespielt, da musste Philipp Pulay von Jabing den Rasen verlassen: Der Referee zeigte ihm die Rote Karte. Mit dem 3:0 von Stefan Seybold für SV Heiligenbrunn war das Spiel eigentlich schon entschieden (32.). ASK Jabing ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung von Heiligenbrunn. Für das 4:0 von SV Heiligenbrunn sorgte Marcel Stettner, der in Minute 83 zur Stelle war. Boris Vurusic besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für Heiligenbrunn (90.). Mit dem Spielende fuhr Heiligenbrunn einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für Jabing klar, dass gegen SV Heiligenbrunn heute kein Kraut gewachsen war.

In der Rückrunde muss ASK Jabing das Feld von hinten aufrollen, sofern der Klassenerhalt erreicht werden soll. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr des Tabellenletzten im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 46 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 1. Klasse Süd.

SV Heiligenbrunn schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 19 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz neun. Heiligenbrunn verbuchte insgesamt sechs Siege, ein Remis und sechs Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über Jabing ist SV Heiligenbrunn weiter im Aufwind.

ASK Jabing verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 16.03.2024 bei SK Unterschützen wieder gefordert.

1. Klasse Süd: ASK Jabing – SV Heiligenbrunn, 0:5 (0:3)

90 Boris Vurusic 0:5

83 Marcel Stettner 0:4

32 Stefan Seybold 0:3

29 Norbert Achilles Simon 0:2

15 Norbert Achilles Simon 0:1

