Zurück an der Spitze: Unterschützen feiert Gastspielerfolg bei Zuberbach

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 19:37

Im Spiel von Zuberbach gegen Unterschützen gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Gasts. SK Unterschützen wurde der Favoritenrolle somit gerecht und siegte am Sonntag im Rahmen der 11. Runde in der 1. Klasse Süd.

Doppelschlag vor der Pause ebnet den Weg

Ausgerechnet zum psychologisch günstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Tobias Eberhardt für den Tabellenprimus zur Führung (43.). Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Markus Nemeth seine Chance und schoss das 2:0 (45.) für Unterschützen. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Bruno Bogovic vollendete nach einem Eckball zum dritten Tagestreffer in der 60. Spielminute. Peter Farkas verkürzte für SV Zuberbach später in der 74. Minute auf 1:3. In der Nachspielzeit (95.) gelang Bence Pergel der Anschlusstreffer für den Gastgeber. Zuberbach steigerte sich nach desolatem Beginn im Laufe der Partie. Unterm Strich erwies sich der Rückstand jedoch als zu groß, als dass SV Zuberbach etwas hätte mitnehmen können.

Bei Zuberbach präsentierte sich die Abwehr angesichts 29 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (33). Trotz der Niederlage belegt SV Zuberbach weiterhin den fünften Tabellenplatz. Zuberbach verbuchte insgesamt sechs Siege, ein Remis und fünf Niederlagen.

Die errungenen drei Zähler gingen für SK Unterschützen einher mit der Übernahme der Tabellenführung. Unterschützen knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte SK Unterschützen acht Siege, ein Unentschieden und kassierte nur drei Niederlagen.

Mit insgesamt 25 Zählern befindet sich Unterschützen voll in der Spur. Die Formkurve von SV Zuberbach dagegen zeigt nach unten.

Zuberbach tritt kommenden Sonntag, um 14:00 Uhr, bei ASK Skoda Simon Goberling an. Bereits einen Tag vorher reist SK Unterschützen zu Oberdorf. Anpfiff ist ebenfalls um 14:00 Uhr.

1. Klasse Süd: SV Zuberbach – SK Unterschützen, 2:3 (0:2)

95 Bence Pergel 2:3

74 Peter Farkas 1:3

60 Bruno Bogovic 0:3

45 Markus Nemeth 0:2

43 Tobias Eberhardt 0:1

