Deutsch Kaltenbrunn dreht Partie gegen Bad Tatzmannsdorf

Details Samstag, 04. November 2023 20:03

Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn gewann das Samstagsspiel gegen Bad Tatzmannsdorf mit 3:1. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Deutsch Kaltenbrunn die Nase vorn. Man stand sich in Runde 12 gegenüber.

Heimischen drehen Partie

Bad Tatzmannsdorf erwischte einen Blitzstart ins Spiel - Patrick Bürger traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Fran Rozmaric nutzte die Chance für Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn und beförderte in der elften Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Patrik Preiner stellte die Weichen für Deutsch Kaltenbrunn auf Sieg, als er in Minute 51 mit dem 2:1 zur Stelle war. In der Nachspielzeit besserte Rozmaric seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 96. Minute seinen zweiten Tagestreffer für die Gastgeber erzielte. Am Schluss siegte Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn gegen Bad Tatzmannsdorf.

Deutsch Kaltenbrunn schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 20 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz fünf. Sechs Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn derzeit auf dem Konto. Deutsch Kaltenbrunn befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

In der Tabelle liegt Bad Tatzmannsdorf nach der Pleite weiter auf dem dritten Rang. Mit beeindruckenden 36 Treffern stellt der Gast den besten Angriff der 1. Klasse Süd, allerdings fand Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn diesmal geeignete Gegenmaßnahmen. Die gute Bilanz von Bad Tatzmannsdorf hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Bad Tatzmannsdorf bisher sieben Siege, drei Remis und drei Niederlagen.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 16.03.2024 fährt Deutsch Kaltenbrunn dann im nächsten Spiel zu ASK Markt Neuhodis, während Bad Tatzmannsdorf am gleichen Tag bei ASKÖ Schlaining antritt.

96 Fran Rozmaric 3:1

51 Patrik Preiner 2:1

11 Fran Rozmaric 1:1

2 Patrick Buerger 0:1

