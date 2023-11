Neuhaus muss sich Kemeten in packender Partie geschlagen geben

Details Samstag, 18. November 2023 19:11

Neuhaus am Klausenbach und Kemeten boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss im Zuge der 12. Runde in der 1. Klasse Süd mit 2:3.

Die Gäste knapp mit der Oberhand

Neuhaus/Klaus. geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Sandro Kizlin das schnelle 1:0 für Kemeten erzielte. Andraz Sorko nutzte die Chance für Neuhaus am Klausenbach und beförderte in der 39. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Der Treffer zum 2:1 sicherte Kemeten nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Kizlin in diesem Spiel (46.). Für das dritte Tor der Gäste war Stjepan Kokot verantwortlich, der in der 61. Minute das 3:1 besorgte. Das 2:3 von Neuhaus/Klausenb. stellte Mitja Semen sicher (65.). Die 2:3-Heimniederlage der Gastgeber war Realität, als der Schiedsrichter die Partie letztendlich abpfiff.

Neuhaus am Klausenbach wartet schon seit acht Spielen auf einen Sieg.

Kemeten schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 22 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz vier.

1. Klasse Süd: Neuhaus am Klausenbach – Kemeten, 2:3 (1:1)

65 Mitja Semen 2:3

61 Stjepan Kokot 1:3

46 Sandro Kizlin 1:2

39 Andraz Sorko 1:1

9 Sandro Kizlin 0:1

