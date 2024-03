Markt Neuhodis kassiert deutliche Niederlage in Wiesfleck

Spielberichte

Details Samstag, 02. März 2024 23:30

ASK Markt Neuhodis konnte SC Wiesfleck nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Wiesfleck ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Markt Neuhodis einen klaren Erfolg.

Entscheidung in Akt zwei

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Lovro Vrandecic stellte die Weichen für SC Wiesfleck auf Sieg, als er in Minute 55 mit dem 1:0 zur Stelle war. Doppelpack für den Gastgeber: Nach seinem ersten Tor (56.) markierte Stefan Hettlinger wenig später seinen zweiten Treffer (61.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter gewann Wiesfleck gegen ASK Markt Neuhodis.

Sechs Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat Wiesfleck momentan auf dem Konto.

Nun musste sich ASK Markt Neuhodis schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. In den letzten Partien hatte Markt Neuhodis kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

In zwei Wochen, am 17.03.2024, tritt SC Wiesfleck bei SV Heiligenbrunn an, während ASK Markt Neuhodis einen Tag früher Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn empfängt.

1. Klasse Süd: SC Wiesfleck – ASK Markt Neuhodis, 3:0 (0:0)

61 Stefan Hettlinger 3:0

56 Stefan Hettlinger 2:0

55 Lovro Vrandecic 1:0