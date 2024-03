Leader SK Unterschützen schenkt ASK Jabing halbes Dutzend ein

Spielberichte

Details Samstag, 16. März 2024 20:08

SK Unterschützen erteilte ASK Jabing eine Lehrstunde: 6:1 hieß es am Ende für Unterschützen. SK Unterschützen setzte sich standesgemäß gegen Jabing durch. Das Hinspiel wurde von den beiden Kontrahenten gleichwertig geführt, hatte aber mit Unterschützen beim 3:2 einen knappen Sieger gefunden.

Einbahnstraßen-Fußball vom Heim-Team

ASK Jabing geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Adam Gyula Vittman das schnelle 1:0 für SK Unterschützen erzielte. Daniel Vlasics trug sich in der 21. Spielminute in die Torschützenliste ein. Mit dem 3:0 durch Marco Helmig schien die Partie bereits in der 35. Minute mit Unterschützen einen sicheren Sieger zu haben. Die Überlegenheit des Tabellenführers spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider. Mit dem 4:0 von Vittman für die Gastgeber war das Spiel eigentlich schon entschieden (55.). Jan Humar erzielte in der 76. Minute den Ehrentreffer für Jabing. Für den nächsten Erfolgsmoment von SK Unterschützen sorgte Helmig (82.), ehe Leon Kalcsics das 6:1 markierte (93.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen fuhr Unterschützen einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von SK Unterschützen ist die funktionierende Defensive, die erst 15 Gegentreffer hinnehmen musste. Mit dem Sieg baute SK Unterschützen die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Unterschützen neun Siege, zwei Remis und kassierte erst drei Niederlagen. Unterschützen ist seit vier Spielen unbezwungen.

Mit 52 Gegentreffern hat ASK Jabing schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur zwölf Tore. Das heißt, der Tabellenletzte musste durchschnittlich 3,71 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Nach der klaren Pleite gegen SK Unterschützen steht Jabing mit dem Rücken zur Wand.

Nächster Prüfstein für Unterschützen ist Neuhaus am Klausenbach (Samstag, 15:30 Uhr). Jabing misst sich am selben Tag mit ASK Skoda Simon Goberling (15:00 Uhr).

1. Klasse Süd: SK Unterschützen – ASK Jabing, 6:1 (3:0)

93 Leon Kalcsics 6:1

82 Marco Helmig 5:1

76 Jan Humar 4:1

55 Adam Gyula Vittman 4:0

35 Marco Helmig 3:0

21 Daniel Vlasics 2:0

8 Adam Gyula Vittman 1:0

