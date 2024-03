Kemeten gewinnt Torfestival gegen Loipersdorf-Kitzladen

Spielberichte

Details Samstag, 16. März 2024 20:09

Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto von Kemeten. Die Gastgeber setzten sich mit einem 5:3 gegen Loipersdorf-Kitzl durch. Das Hinspiel hatte Kemeten mit 2:0 gewonnen.

Acht Treffer in einer völlig verrückten Partie

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Kemeten bereits in Front. Lukas Pieler markierte in der vierten Minute die Führung. Kemeten traf etwas später zum 2:0 (16.). Jan Benedek versenkte den Ball in der 17. Minute im Netz von Kemeten. Die Freude von Loipersdorf-Kitzladen über den Anschlusstreffer währte allerdings nicht lange. Matej Skrbin (32.), Mihael Vrbanic (42.) und Roberto Kizlin (45.) ließen an der Dominanz von Kemeten keinen Zweifel aufkommen. Zur Halbzeit blickte Kemeten auf einen klaren Vorsprung gegen einen Gegner, den man deutlich beherrschte. Wenige Minuten später verkürzte Loipersdorf-Kitzl. auf 2:5 durch Luka Mandura (61.). In der 67. Minute bejubelte der Gast das 3:5 - wieder traf Luka Mandura. Obwohl Kemeten nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Loipersdorf-Kitzl zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 5:3.

Kemeten präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 34 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Kemeten. Mit dem Sieg baute Kemeten die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Kemeten acht Siege, ein Remis und kassierte erst fünf Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für Kemeten, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Sieben Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat Loipersdorf-Kitzladen momentan auf dem Konto. Gegenwärtig findet sich Loipersdorf-Kitzl auf Rang acht wieder.

Das Ergebnis hatte Auswirkungen auf die Tabelle, in der Kemeten auf den dritten Rang kletterte.

Am nächsten Samstag reist Kemeten zu Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn, zeitgleich empfängt Loipersdorf-Kitzladen SV Heiligenbrunn.

1. Klasse Süd: Kemeten – Loipersdorf-Kitzladen, 5:3 (5:1)

67 Luka Mandura 5:3

61 Luka Mandura 5:2

45 Roberto Kizlin 5:1

42 Mihael Vrbanic 4:1

32 Eigentor durch Matej Skrbin 3:1

17 Jan Benedek 2:1

16 David Arap 2:0

4 Lukas Pieler 1:0

Details

