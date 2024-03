Semen trifft dreifach: Neuhaus/Klausenb. deklassiert Zuberbach

Spielberichte

Details Sonntag, 17. März 2024 19:00

Neuhaus am Klausenbach erteilte SV Zuberbach eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für Neuhaus/Klausenb. Unerwartet und schmerzlich zugleich war die Niederlage für die Hausherren, die sich Neuhaus/Klaus. beugen mussten. Das Hinspiel hatte Zuberbach bei den Gästen mit 4:1 für sich entschieden.

Deutliche Sache für den Gast

Mitja Semen brachte SV Zuberbach per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der fünften und 33. Minute vollstreckte. Keine 24 Minuten waren gespielt, da musste Lajos Daniel Schimmer vom Gastgeber den Rasen verlassen: Der Referee zeigte ihm seine zweite Gelbe Karte. Ehe der Unparteiische die Akteure zur Pause bat, erzielte Tobias Weber aufseiten von Neuhaus am Klausenbach das 3:0 (44.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.) baute Marcel Unger die Führung von Neuhaus/Klausenb. aus. Neuhaus/Klaus. gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Eigentlich war Zuberbach schon geschlagen, als Semen das Leder zum 0:5 über die Linie beförderte (60.). Schlussendlich setzte sich Neuhaus am Klausenbach mit fünf Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Bei SV Zuberbach präsentierte sich die Abwehr angesichts 35 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (35). Zuberbach rutschte mit dieser Niederlage auf den neunten Tabellenplatz ab. Sieben Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat SV Zuberbach momentan auf dem Konto. Zuberbach ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Neuhaus/Klausenb. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Neuhaus/Klaus. liegt nun auf Platz zwölf. Neuhaus am Klausenbach bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, drei Unentschieden und acht Pleiten. Nach acht Spielen ohne Sieg bejubelte Neuhaus/Klausenb. endlich wieder einmal drei Punkte.

SV Zuberbach stellt sich am Sonntag (15:30 Uhr) bei SC Wiesfleck vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Neuhaus/Klaus. SK Unterschützen.

1. Klasse Süd: SV Zuberbach – Neuhaus am Klausenbach, 0:5 (0:4)

60 Mitja Semen 0:5

45 Marcel Unger 0:4

44 Tobias Weber 0:3

33 Mitja Semen 0:2

5 Mitja Semen 0:1

