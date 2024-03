Triumph für Neuhaus/Klausenbach über Unterschützen

Spielberichte

Details Samstag, 23. März 2024 20:00

Mit der 2:3-Niederlage gegen Neuhaus am Klausenbach verlor SK Unterschützen auch den Platz an der Sonne. Die Experten wiesen Unterschützen vor dem Match gegen Neuhaus/Klausenb. die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren. Der knappe 1:0-Erfolg im Hinspiel hatte seinerzeit Neuhaus/Klaus. Glücksgefühle beschert.

Tore am laufenden Band

SK Unterschützen geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Mate Gale das schnelle 1:0 für Neuhaus am Klausenbach erzielte. Josip Mlinaric schoss die Kugel zum 2:0 für Neuhaus/Klausenb. über die Linie (16.). Die Hintermannschaft von Unterschützen ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Mit dem 3:0 durch Gale schien die Partie bereits in der 54. Minute mit Neuhaus/Klaus. einen sicheren Sieger zu haben. In der 75. Minute brachte Attila Gerencser das Netz für SK Unterschützen zum Zappeln. Daniel Vlasics verkürzte für den Gast später in der 86. Minute auf 2:3. Letzten Endes holte Neuhaus am Klausenbach gegen Unterschützen drei Zähler.

Neuhaus/Klausenb. muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Neuhaus am Klausenbach bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, drei Unentschieden und acht Pleiten.

Nach 15 absolvierten Begegnungen nimmt SK Unterschützen den zweiten Platz in der Tabelle ein. Die gute Bilanz von Unterschützen hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte SK Unterschützen bisher neun Siege, zwei Remis und vier Niederlagen.

Nächster Prüfstein für Neuhaus/Klausenb. ist ASK Skoda Simon Goberling (Samstag, 15:00 Uhr). Unterschützen misst sich am selben Tag mit SC Wiesfleck (15:30 Uhr).

1. Klasse Süd: Neuhaus am Klausenbach – SK Unterschützen, 3:2 (2:0)

86 Daniel Vlasics 3:2

75 Attila Gerencser 3:1

54 Mate Gale 3:0

16 Josip Mlinaric 2:0

7 Mate Gale 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.