Bad Tatzmannsdorf prolongiert Negativserie von Markt Neuhodis

Spielberichte

Details Samstag, 23. März 2024 20:40

Bad Tatzmannsdorf setzte sich gegen Markt Neuhodis mit 3:0 durch. An der Favoritenstellung ließ Bad Tatzmannsdorf keine Zweifel aufkommen und trug gegen ASK Markt Neuhodis einen Sieg davon. Im Hinspiel waren beide Teams mit einem 2:2-Remis auseinandergegangen.

Souveräner Heimsieg

Markt Neuhodis geriet in der 29. Minute ins Hintertreffen. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Dorian Puretic das 2:0 nach (41.). Mit der Führung für Bad Tatzmannsdorf ging es in die Kabine. Luka Grgic vollendete zum dritten Tagestreffer in der 51. Spielminute. Letztlich fuhr Bad Tatzmannsdorf einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Der Sieg über ASK Markt Neuhodis, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt Bad Tatzmannsdorf von Höherem träumen. Offensiv konnte Bad Tatzmannsdorf in der 1. Klasse Süd kaum jemand das Wasser reichen, was die 40 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Mit dem Sieg baute Bad Tatzmannsdorf die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte die Heimmannschaft acht Siege, drei Remis und kassierte erst vier Niederlagen.

Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur drei Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten von Markt Neuhodis alles andere als positiv.

Mit 27 Punkten auf der Habenseite herrscht bei Bad Tatzmannsdorf eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei ASK Markt Neuhodis nach vier Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Am nächsten Samstag reist Bad Tatzmannsdorf zu Kemeten, zeitgleich empfängt Markt Neuhodis ASKÖ Schlaining.

1. Klasse Süd: Bad Tatzmannsdorf – ASK Markt Neuhodis, 3:0 (2:0)

51 Luka Grgic 3:0

41 Dorian Puretic 2:0

29 Patrick Buerger 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.