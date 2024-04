Oberdorf verliert Spitzenspiel bei Kemeten

Spielberichte

Details Samstag, 20. April 2024 20:33

Ein Tor machte den Unterschied – Kemeten siegte mit 2:1 gegen Oberdorf. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Im ersten Vergleich der Saison waren die drei Punkte nach einem 3:0 auf das Konto von Oberdorf gegangen.

Hausherren siegen knapp

Kemeten ging durch Carsten Graf in der 18. Minute in Führung. Filip Merlin beförderte das Leder zum 1:1 von Oberdorf in die Maschen (29.). Der Treffer von Sandro Kizlin brachte das Heim-Team wieder in Front (39.). Obwohl der Heimmannschaft nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Oberdorf zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Die drei Punkte brachten für Kemeten keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Kemeten erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Oberdorf hat auch nach der Pleite die zweite Tabellenposition inne.

Die gute Bilanz der Gäste hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Oberdorf bisher elf Siege, vier Remis und vier Niederlagen. Mit dem Sieg baute Kemeten die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Kemeten elf Siege, zwei Remis und kassierte erst sechs Niederlagen.

Am kommenden Samstag trifft Kemeten auf SV Heiligenbrunn, Oberdorf spielt am selben Tag gegen SC Wiesfleck.

1. Klasse Süd: Kemeten – Oberdorf, 2:1 (2:1)

39 Sandro Kizlin 2:1

29 Filip Merlin 1:1

18 Carsten Graf 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.