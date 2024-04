Kantersieg: Deutsch Kaltenbrunn schießt Jabing ab

Spielberichte

Details Samstag, 27. April 2024 20:32

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich ASK Jabing und Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn mit dem Endstand von 1:8. Deutsch Kaltenbrunn setzte sich standesgemäß gegen Jabing durch. Im Hinspiel hatte Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn die volle Punktzahl für sich reklamiert und mit 2:0 gesiegt.

Einseitiger Torreigen

Der Gast erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Patrik Preiner traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Dino Bancic den Vorsprung von Deutsch Kaltenbrunn. Mit dem 3:0 von Preiner für Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn war das Spiel eigentlich schon entschieden (22.). Für den nächsten Erfolgsmoment von Deutsch Kaltenbrunn sorgte Dominik Potzmann (27.), ehe Fran Rozmaric das 5:0 markierte (41.). Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn dominierte ASK Jabing in der ersten Hälfte nach Belieben und schenkte dem Tabellenletzten gleich einen katastrophalen Rückstand ein. Der sechste Streich von Deutsch Kaltenbrunn war Fabricio Cruz De Souza vorbehalten (47.). Jan Humar erzielte in der 60. Minute den Ehrentreffer für Jabing. Preiner überwand den gegnerischen Schlussmann zum 7:1 für Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn (65.). Florian Stranzl stellte schließlich in der 80. Minute den 8:1-Sieg für Deutsch Kaltenbrunn sicher. Am Ende fuhr Deutsch Kaltenbrunn einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man ASK Jabing in Grund und Boden spielte.

Jabing bleibt die defensivschwächste Mannschaft der 1. Klasse Süd. Nach der Niederlage gegen Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn gerät man immer weiter in die Bredouille. 17:72 – das Torverhältnis von ASK Jabing spricht eine mehr als deutliche Sprache.

Die Offensive von Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch ASK Jabing war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 42-mal schlugen die Angreifer von Deutsch Kaltenbrunn in dieser Spielzeit zu. Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn verbuchte insgesamt neun Siege, vier Remis und sieben Niederlagen. Die letzten Resultate von Deutsch Kaltenbrunn konnten sich sehen lassen – acht Punkte aus fünf Partien.

Am kommenden Samstag tritt Jabing bei Bad Tatzmannsdorf an, während Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn einen Tag später Neuhaus am Klausenbach empfängt.

1. Klasse Süd: ASK Jabing – Erdbau Berger Deutsch Kaltenbrunn, 1:8 (0:5)

80 Florian Stranzl 1:8

65 Patrik Preiner 1:7

60 Jan Humar 1:6

47 Fabricio Cruz De Souza 0:6

41 Fran Rozmaric 0:5

27 Dominik Potzmann 0:4

22 Patrik Preiner 0:3

12 Dino Bancic 0:2

6 Patrik Preiner 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.