2. Klasse Mitte Meistergruppe 2021/2022: Vorschau Runde 27

Details Mittwoch, 04. Mai 2022 16:53

In wenigen Tagen steht die 27. Meisterschaftsrunde in der 2. Klasse Mitte Meistergruppe auf dem Programm. Ligaportal.at liefert an jedem Spieltag einen interessanten Vergleich der jeweils duellierenden Teams mit statistischen Daten, eine Fieberkurve, einen Head-to-Head-Vergleich und die aktuelle Tabellensituation. Auch am kommenden Spieltag gibt es wieder interessante Duelle! Wer bleibt erfolgreich? Wer findet auf die Siegerstraße zurück?