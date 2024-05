Nach turbulenter Schlussphase: Klingenbach kommt gegen Edelserpentin nicht über ein Remis hinaus

Spielberichte

Details Donnerstag, 09. Mai 2024 08:11

Am gestrigen Mittwochabend duellierten sich im vorgezogenen Meisterschaftsspiel der 26. Runde in der Burgenlandliga der ASK Klingenbach und die SpG Edelserpentin. Beide Mannschaften haben im Frühjahr konträre Leistungen gezeigt; während die Hausherren zurzeit auf dem Weg nach oben sind, konnte die SpG am letzten Wochenende ihren ersten Sieg im Frühjahr verbuchen. Das heutige Match zeigte einen rasanten Kampf, aus dem keine Mannschaft als Sieger hervorgegangen ist. Edelserpentin kann mit diesem gewonnenen Punkt auch theoretisch nicht mehr absteigen.

Zäher Beginn beider Mannschaften

In den ersten 15 Minuten beschränkten sich beide Mannschaften auf das Abtasten; es gab keine gelungenen Kombinationen. In der 18. Minute der erste durchdachte Angriff der Hausherren, Maximilian Mad schickt mit einem Pass in die Tiefe Jakub Sulc auf die Reise, sein zielgenauer Pass in die Mitte erreicht David Eisner und der fackelte nicht lange herum und versenkte das Spielgerät in die Maschen der Auswärtigen zur 1:0 -Führung. In der weiteren Folge hatten die Hausherren noch gute Tormöglichkeiten durch Frantisek Lady und Alexander Fiedler; diese konnten aber nicht verwertet werden. Mit dem ersten gefährlichen Angriff kamen die Gäste zum 1:1 Ausgleich, eine raffiniert getretene Flanke kommt in die Mitte geflogen und Julian Schwarz drosch das Leder kompromisslos ins lange Eck.(34.) Bis zum Pausenpfiff gab es keine weiteren nennenswerten Aktionen, sodass mit dem 1:1-Remis die Seiten gewechselt wurden.

Klingenbach mit etlichen Torchancen

Nach dem Wiederanpfiff übernahmen die Hausherren sofort das Kommando auf dem Spielfeld und lukrierten etliche gute Torchancen, unter anderem von Frantisek Lady, Jakub Sulc und Dominik Adam. Entweder der Ball ging knapp am Tor vorbei oder wurde eine Beute des gut aufgelegten Torwartes Patrik Erdei, der mit guten Paraden einen Rückstand seiner Mannschaft verhinderte. Edelserpentin hatte auch zwei gute Tormöglichkeiten, die sie nicht verwerten konnten. In der 84. Minute das 2:1 für die Hatzl-Truppe, Frantisek Lady legte sich das Leder für einen Eckball zurecht, und seine Flanke ging an Freund und Feind direkt in den Kasten der Gäste. Nun wurde die Partie hektisch, bei einem Elfmeteralarm im Strafraum der Auswärtigen blieb die Pfeife des heute nicht überzeugenden Schiedsrichters Robert Gruber stumm, dafür gab er innerhalb von drei Minuten den Klingenbacher Spielern drei Gelbe Karten. Die Gäste machten nach dem 1:2 Rückstand hinten auf und wurden durch den Treffer in der Nachspielzeit von Kapitän Kevin Strohmeyer zum 2:2-Ausgleich belohnt.

Stimmen zum Spiel

Wolfgang Hatzl, Trainer ASK Klingenbach:

„Es war ein wenig ein zerfahrenes Spiel, der Gegner hat versucht, mit kleinen Fouls unseren Spielfluss zu unterbinden, was ihm auch teilweise gelungen ist. Aufgrund der vielen Torchancen in der zweiten Spielhälfte hätten wir den Sieg verdient.“

Peter Schönfeldinger, Obmann Stv. SpG Edelserpentin:

„Das Spiel war kein fußballerischer Leckerbissen, beide Mannschaften agierten mit hohen Bällen. Meine Mannschaft hat gut gespielt und verdient einen Punkt mit auf die Heimreise genommen. Jetzt können wir auch nicht mehr theoretisch absteigen und bleiben in der nächsten Saison in der Burgenlandliga.“

