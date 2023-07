Mit "klarer Steigerung" will sich der ASK Tschurndorf im Folgejahr in die "Top 5" hieven

Details Donnerstag, 20. Juli 2023 18:02

Nach der Saison ist vor der Saison… Als Rangelfter hat der ASK Tschurndorf die kürzlich abgelaufene Spielzeit 2022/23 in der 2. Klasse Mitte abgeschlossen, unmittelbar vor Tabellenschlusslicht Unterrabnitz, und schielt nun – mitten drinnen in den Vorbereitungen steckend – bereits mit einem Auge auf die sich anbahnenden Aufgaben in der neuen Saison, welche in derselben Spielklasse über die Bühne gehen wird. Ligaportal sprach mit Sektionsleiter Andreas Fellinger, um einen Blick in den Rückspiegel und einen in die nahe Zukunft zu werfen, sowie um einen kurzen Abstecher in die Thematik rund um die "Transfer-Akte" zu begehen.

Nach mauer Punkteausbeute soll nun die oberen Tabellenregion anvisiert werden

In 22 Spielen gelangen dem Team aus der Marktgemeinde Weppersdorf, Bezirk Oberpullendorf, fünf Siege bei zugleich zwei Remis und zwölf Niederlagen, was kumuliert eine Punkteausbeute von 17 Zähler mit sich bringt. Besonders auffallend ist einerseits die Heim-Bilanz, vermochte man 13 der erspielten Punkte vor heimischer Kulisse zu lancieren, während man als Ganzes betrachtet mit 64 Gegentreffern einen negativen Bestwert im Liga-Vergleich einfuhr. Das Saison-Resümee fällt demzufolge eher durchwachsen aus: "Das Abschneiden in der abgelaufenen Saison war mit dem vorletzten Platz natürlich nicht zufriedenstellend, wir hatten uns schon weiter vorne erwartet". Nach zwei letzten und einem vorletzten Tabellenplatz in den vergangenen drei Jahren gilt der Blick nun auf die anstehenden Herausforderungen in der kommenden Spielzeit, steckt man sich hierfür naturgemäß wieder neue Pläne und Ziele. Konkretisiert wird dieses Vorhaben mit der Deklaration eines Saisonzieles in der oberen Tabellenregion: "Für die kommende Saison erwarten wir uns eine klare Steigerung, Top 5 der Tabelle".

"Heiße Phase" in puncto Personal-Fragen

Berüchtigt und begnadet für die personellen Rotationen ist natürlich das Transfer-Karussell, welches sich auch in den Reihen des ASK Tschurndorf diesen Sommer wieder in gewissen Belangen gedreht hat: "Laszlo Egle (Sieggraben), Gabor Jakubovics und Benjamin Toth (beide Hrvati), David Rapai (Neckenmarkt), Adam Rapai (Unterfrauenhaid) und Michael Pichler (Riedlingsdorf) sind die Zugänge. Abgänge sind Baliko Marton, Daniel Dancsecs, Livio Kral (alle unbekannt), Reisner Philipp (Stoob) und Wildzeiss David (Oberpetersdorf)". Alle Burgenland-Transfers - hier entlang.

Vorbereitungszeit voller Zuversicht und Optimismus

Noch steckt die kommende Spielzeit in den "Kinderschuhen", versucht man sich schon in der Vorbereitungszeit bestmöglich zu akklimatisieren und "heiß zu machen" für die bevorstehenden Aufgaben, die man frohes Mutes angehen will: "Die aktuelle Vorbereitung stimmt uns durchwegs zuversichtlich, die Trainings sind sehr gut. Das letzte Testspiel ging zwar verloren und es hat noch lange nicht alles gepasst, aber man hat schon gesehen, dass in der Mannschaft viel Potenzial steckt!"

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei