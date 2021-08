Eisenstadt deklassiert Zillingtal zum Auftakt

Details Montag, 02. August 2021 15:46

Mit großer Freude wurde der Auftakt der Meisterschaft auch beim SC Eisenstadt erwartet, zu Gast waren die Männer aus Zillingtal. Der SC Zillingtal konnte dem SC zum Saisonauftakt aber nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:7, die Hausherren spielten sich nach guten 20 Minuten in einen echten Rausch.

Zu Beginn der Begegnung neutralisierten sich beide Mannschaften so weit, dass sich keine von ihnen eine Torchance herausspielte. Zillingtal setzte dann aber nach und die ersten zehn Minuten gehörten eigentlich den Gäste. Doch dann fingen sich die Gastgeber und das Spiel verlagerte sich immer mehr in den Strafraum der Zillingtaler. Zwischen der 20. und der 40.Minute machten die Eisenstädter dann ernst, man ließ den Ball schön laufen und man kombinierte sich munter durch, Jakovljevic, Alexander Kampitsch und Neuzugang David George machten bereits in Durchgang Eins alles klar. Patrick Hanbauer setzte dann noch einen drauf und steuerte gar das 4:0 bei, die Partie war also nach 45 Minuten bereits entschieden.

Gastgeber ließen nicht locker

Wer im zweiten Durchgang jetzt einen Schongang der Gastgeber erwartete, der irrte sich gewaltig. Andreas Maad sorgte nach einer guten Stunde für das 5:0, erst dann schaltete man etwas zurück. Zillingtal brach am Ende aber etwas ein und kassierte so durch den starken Patrick Hanbauer und erneut Alex Kampitsch noch die Treffer zum 6:0 und zum 7:0. Für den SCE war es damit der perfekte Auftakt in die Meisterschaft.

"Zillingtal hat uns zu Beginn gefordert, dann haben wir den Ball aber schön laufen lassen, ein guter Auftakt für uns", so Eisenstadts Obmann Michael Billes.

Die Besten: patrick Hanbauer, Dominik Jakoljevic, Alexander kampitsch (alle Eisenstadt)

19 Dominik Jakovljevic 1:0

23 Alexander Kampitsch 2:0

40 David George 3:0

45 Patrick Hanbauer 4:0

63 Andreas Maad 5:0

82 Patrick Hanbauer 6:0

84 Alexander Kampitsch 7:0

