Wulkaprodersdorf wird Favoritenrolle gegen Stotzing vollends gerecht und siegt 3:0

Details Sonntag, 19. März 2023 14:56

Wulkaprodersdorf erreichte am Samstagnachmittag einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen Stotzing, der sich schon in den Anfangsminuten anbahnte. Das Hinspiel hatte UFC Stotzing für sich entschieden und einen 4:1-Sieg gefeiert.

Ungefährdeter Heimsieg des Gastgebers

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Wulkaprodersdorf bereits in Front. Nico Mandl markierte in der zweiten Minute die Führung. Mit einem Tor Vorsprung für den Gastgeber ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. Thomas Dragschitz beförderte das Leder zum 2:0 von SV Wulkaprodersdorf über die Linie (58.) und sorgte für die Vorentscheidung. In ruhiges Fahrwasser brachten sich die Hausherren, indem man das 3:0 durch Rudolf Hudecin der Schlussphase erzielte (89.). Ein starker Auftritt ermöglichte Wulkaprodersdorf am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Stotzing.

Offensiv sticht Wulkaprodersdorf in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 29 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. SV Wulkaprodersdorf verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und vier Niederlagen.

Die Hintermannschaft von UFC Stotzing steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 37 Gegentore kassierte Stotzing im Laufe der bisherigen Saison, bleibt man mit sieben erspielten Zählern damit vorerst auf dem vorletzten Tabellenplatz.

Am kommenden Sonntag trifft Wulkaprodersdorf auf SC Zagersdorf, Stotzing spielt am selben Tag gegen Neufeld an der Leitha.

2. Klasse Nord: SV Wulkaprodersdorf – UFC Stotzing, 3:0 (1:0)

89 Rudolf Hudec 3:0

58 Thomas Dragschitz 2:0

2 Nico Mandl 1:0

