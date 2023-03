Trausdorf fügt Tabellenzeitem Zagersdorf eine empflindliche Pleite zu

Details Sonntag, 19. März 2023 14:25

Überraschend deutlich viel der Heimsieg des SC Trausdorf am Samstagnachmittag im Zuge der 14. Runde der 2. Klasse Nord aus, konnte man gegen den Tabellenzweiten aus Zagersdorf einen 3:0-Heimsieg zelebrieren. Im Hinspiel hatte Zagersdorf keinen Zweifel aufkommen lassen und das Duell mit 4:1 gewonnen.

Entscheidung nach dem Seitenwechsel

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen - es ging mit einem torloses 0:0 in die Kabinen. Erst nach dem Seitenwechsel geigen die Gäste auf und kommen durch Mario Horvath (67./72.) und Szabolcs Fekete (80.) binnen einer kurzen Zeitspanne zu drei Treffern, die gleichbedeutend mit der Entscheidung daherkamen - 3:0 das Resultat für den vermeintlichen Underdog, der sich dem Fakt zahlreicher Ausfälle bei den Gäste bedienen konnte. Die rote Karte gegen Jan Javorski (90.) traf den Gast im Abspann zusätzlich, fehlt damit kommende Woche ein Akteur gesperrt.

Der Gastgeber bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem zehnten Platz. In dieser Saison sammelte Trausdorf bisher fünf Siege und kassierte acht Niederlagen.

Trotz der überraschenden Pleite bleibt Zagersdorf in der Tabelle vorerst auf Zwischenrang zwei. Sieben Siege, drei Remis und drei Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen holt man nur fünf Punkte, sodass man den Anschluss an die Tabellenspitze hat abreißen lassen.

Trausdorf tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 01.04.2023, bei SV Wulkaprodersdorf an. Zagersdorf erwartet am Sonntag Wulkaprodersdorf.

2. Klasse Nord: SC Trausdorf – SC Zagersdorf, 3:0 (0:0)

80 Szabolcs Fekete 3:0

72 Mario Horvath 2:0

67 Mario Horvath 1:0

