Stotzing feiert gegen Neufeld dritten Saison-Dreier

Details Sonntag, 26. März 2023 17:51

Im Zuge der 15. Runde in der 2. Klasse Nord ging das Duell des UFC Stotzing mit Neufeld an der Leitha über die Bühne - ein Duell, in dem sich die Hausherren dank eines 2:1-Heimerfolges auf den längeren Ast haben setzen können. Das Hinspiel, das 2:0 geendet war, hatte seinen Sieger mit Neufeld / Leitha gefunden.

Tore nur in Hälfte eins

Nach einem anfänglich ausgeglichenen Beginn und Möglichkeiten auf beiden Seiten, mit den klareren für die Gäste, gelingt den Hausherren der Führungstreffer in Minute 22. Markus Dragschitz wird von Vitek bedient und stochert den Ball über die Linie zum 1:0. Noch vor dem Kabinengang legten die Hausherren nach, nach einer Kuba-Flanke von links lenkt Sebastian Wachter die Kugel ins eigene Tor, 2:0. Diesmal aber zeigten sich die Gäste nicht geschockt und Mario Ikic markiert noch vor dem Kabinengang den Anschlusstreffer zum 2:1. Sämtliche Bemühungen von Neufeld nach dem Kabinengang blieben aber unbelohnt - der Heimsieg behielt Gültigkeit.

Stotzing bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und zehn Pleiten.

Mit 18 ergatterten Punkten steht der Gast auf Tabellenplatz neun. In dieser Saison sammelte Neufeld/Leitha bisher sechs Siege und kassierte acht Niederlagen.

Am kommenden Sonntag trifft UFC Stotzing auf SC Zillingtal, Neufeld / Leitha spielt am selben Tag gegen SC Zagersdorf.

2. Klasse Nord: UFC Stotzing – Neufeld an der Leitha, 2:1 (2:1)

42 Mario Ikic 2:1

39 Eigentor durch Sebastian Wachter 2:0

22 Markus Dragschitz 1:0

