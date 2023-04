Tabellenführer Sankt Andrä zieht weiter einsame Kreise: Souveräner Erfolg bei Großhöflein

Details Sonntag, 02. April 2023 08:13

Einmal mehr unterstrich Tabellenführer Sankt Andrä seine Vormachtstellung in der 2. Klasse Nord, als man im Zuge der 16. Runde einen deutlichen 3:0-Auswärtserfolg bei Großhöflein einfahren konnte. FC Sankt Andrä hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 4:0 durchgesetzt.

Keine Zweifel am Auswärtserfolg

FC Großhöflein geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Thomas Friedl das schnelle 1:0 für Sankt Andrä erzielte. Für das 2:0 von FC VEGANIS Sankt Andrä zeichnete Filip Janovsky verantwortlich (34.), der damit schon vor dem Gang in die Katakomben die Vorentscheidung Einzug halten ließ. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Den Vorsprung von FC Sankt Andrä ließ Marek Sovcik in der 64. Minute anwachsen. Letztlich fuhr der Spitzenreiter einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Durch diese Niederlage fällt Großhöflein in der Tabelle auf Platz vier zurück. Sieben Siege, vier Remis und vier Niederlagen haben die Gastgeber momentan auf dem Konto.

Eine grundsolide Defensivleistung gepaart mit der Treffersicherheit der eigenen Offensive lassen Sankt Andrä in eine verheißungsvolle nähere Zukunft blicken. Mit nur vier Gegentoren haben die Gäste die beste Defensive der 2. Klasse Nord. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, FC VEGANIS Sankt Andrä zu stoppen. Von den 15 absolvierten Spielen hat FC Sankt Andrä alle für sich entschieden.

Am kommenden Samstag trifft Großhöflein auf UFC Schützen am Gebirge, Sankt Andrä spielt am selben Tag gegen Siegendorf 1b.

2. Klasse Nord: FC Großhöflein – FC VEGANIS Sankt Andrä, 0:3 (0:2)

64 Marek Sovcik 0:3

34 Filip Janovsky 0:2

8 Thomas Friedl 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei