Weiter blütenweiß: Sankt Andrä legt auch Siegendorf vier Eier ins Osternest

Am Karsamstag ging im Zuge der 17. Runde das Duell des unangefochtenen Liga-Primus Sankt Andrä mit Siegendorf 1b über die Bühne - die Hausherren fuhren dabei einen souveränen 4:0-Heimerfolg ein und bleiben weiter ohne Punktverlust. Nach dem Hinspiel hatte sich der Tabellenführer dank eines 2:0-Sieges mit der vollen Punktzahl wieder auf den Rückweg gemacht.

Keine Zweifel am Heimsieg

Das 1:0 war das Verdienst von Filip Janovsky. Er war vor 100 Zuschauern bereits in der zweiten Minute mit einem schönen Kopfballtreffer zur Stelle. Marek Sovcik trug sich in der 36. Spielminute in die Torschützenliste ein und sorgte mit dem 2:0 früh für eine kleine Vorentscheidung. Mit der Führung für FC Sankt Andrä ging es in die Kabine. Lukas Mihalik brachte die Heimmannschaft in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 nach einem feinen Stanglpass erzielte (83.). Das 4:0 für Sankt Andrä stellte Sovcik sicher. In der 88. Minute traf er zum zweiten Mal in dieser Partie - sein Schuss findet den Weg links unten ins Tor. Am Ende kam FC VEGANIS Sankt Andrä gegen Siegendorf 1b zu einem verdienten, ungefährdeten Sieg.

Ohne Gegentreffer geblieben und drei Zähler eingeheimst – FC Sankt Andrä ist weiter auf Kurs. Mit nur vier Gegentoren stellt Sankt Andrä die sicherste Abwehr der Liga. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, FC VEGANIS Sankt Andrä zu stoppen. Von den 16 absolvierten Spielen hat FC Sankt Andrä alle für sich entschieden.

Mit 25 Punkten auf der Habenseite steht Siegendorf 1b derzeit auf dem vierten Rang. Sieben Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat Siegendorf 1b derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Freitag tritt Sankt Andrä bei UFC RAIBA Purbach am See an, während Siegendorf 1b einen Tag später UFC Schützen am Gebirge empfängt.

2. Klasse Nord: FC VEGANIS Sankt Andrä – Siegendorf 1b, 4:0 (2:0)

88 Marek Sovcik 4:0

83 Lukas Mihalik 3:0

36 Marek Sovcik 2:0

2 Filip Janovsky 1:0

