Turnaround in Halbzeit zwei: Neufeld siegt bei Purbach am See

Details Freitag, 26. Mai 2023 23:26

Ein Tor machte den Unterschied – Neufeld / Leitha siegte mit 2:1 gegen Purbach am See. als man einander an Spieltag 24 begegnete. Hinspiel auf dem Platz des Gasts war mit einem 2:0-Sieg zugunsten von UFC RAIBA Purbach am See geendet.

Spiel gedreht - "Dreier" für Neufeld

Marcel Menschig ließ sich in der 16. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:0 für UFC Purbach am See. Komfortabel war die Pausenführung der Heimmannschaft nicht, aber immerhin ging man mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Doch nach dem Seitenwechsel sollte sich das Blett für den Gast wenden: Das 1:1 von Neufeld an der Leitha bejubelte Senad Serifoski (50.). Nikola Zivojinovic wurde zum Helden des Spiels, als er Neufeld / Leitha mit einem Treffer kurz vor dem Abpfiff (85.) doch noch in Front brachte. Kurz darauf gab's aus einem Abseitstreffer gar beinahe noch das 1:3. Am Schluss gewann Neufeld/Leitha gegen UFC RAIBA Purbach am See.

UFC Purbach am See baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Die Offensive von Neufeld an der Leitha in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Purbach am See war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 45-mal schlugen die Angreifer von Neufeld / Leitha in dieser Spielzeit zu. Neufeld/Leitha scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Neufeld an der Leitha setzte sich mit diesem Sieg von UFC RAIBA Purbach am See ab und belegt nun mit 40 Punkten den zweiten Rang, während UFC Purbach am See weiterhin 34 Zähler auf dem Konto hat und den sechsten Tabellenplatz einnimmt.

Als Nächstes steht für Purbach am See eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (17:30 Uhr) geht es gegen SC Zillingtal. Neufeld / Leitha empfängt – ebenfalls am Samstag – FC Oslip.

2. Klasse Nord: UFC RAIBA Purbach am See – Neufeld an der Leitha, 1:2 (1:0)

85 Nikola Zivojinovic 1:2

50 Senad Serifoski 1:1

16 Marcel Menschig 1:0

