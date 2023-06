Packendes "X" zwischen St. Georgen und Siegendorf 1b

Details Freitag, 02. Juni 2023 23:48

Am Freitag trennten sich St. Georgen/Eisenstadt und Siegendorf 1b im Rahmen der 25. Runde der 2. Klasse Nord mit 2:2. Das Hinspiel hatte Siegendorf 1b erfolgreich gestalten und mit 3:0 gewinnen können.

Remis höchster Güte

Samuel Adogbeji traf vor 200 Zuschauern nach 15 Minuten mit einem feinen Kopfball ins lange Eck zur Führung für St. Georgen/E. Geschockt zeigte sich Siegendorf 1b nicht. Nur wenig später war Robert Gregull mit dem Ausgleich zur Stelle (16.) - auch er traf mit Köpfchen. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Jonas Hahnenkamp in der 18. Minute - er traf nach einem Vertikalpass staubtrocken zum 2:1. UFC St. Georgen/Eisenstadt hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Tom Fasching witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:2 für Siegendorf 1b ein (70.) - er hatte sich im 16er fein behauptet und stark vollstreckt. Beim Abpfiff durch den Referee stand es zwischen St. Georgen/Eisenstadt und Siegendorf 1b pari, sodass sich beide mit jeweils einem Punkt begnügen mussten.

St. Georgen/E. führt mit 32 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. In den letzten fünf Partien ließ die Heimmannschaft zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich fünf.

Kurz vor Saisonende belegt Siegendorf 1b mit 39 Punkten den vierten Tabellenplatz.

Am nächsten Freitag (19:30 Uhr) reist UFC St. Georgen/Eisenstadt zu UFC RAIBA Purbach am See, einen Tag später begrüßt Siegendorf 1b FC Großhöflein auf heimischer Anlage.

2. Klasse Nord: UFC St. Georgen/Eisenstadt – Siegendorf 1b, 2:2 (2:1)

70 Tom Fasching 2:2

18 Jonas Hahnenkamp 2:1

16 Robert Gregull 1:1

15 Samuel Adogbeji 1:0

