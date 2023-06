Wulkaprodersdorf ringt Meister Sankt Andrä nieder

Details Samstag, 03. Juni 2023 23:00

Aus der eigenen Favoritenstellung konnte FC VEGANIS Sankt Andrä gegen SV Wulkaprodersdorf kein Kapital schlagen und erlitt eine 1:3-Niederlage am Samstag im Rahmen der 25. Runde. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen: Sankt Andrä hatte mit 2:1 die Oberhand behalten.

Heimsieg gegen den Tabellen-Primus

In Minute acht war der Ligaprimus durch einen Platzverweis von Jan Ziniel in Unterzahl geraten. Thomas Dragschitz brachte SV Wulkaprodersdorf in der 20. Spielminute in Führung. Luca Maximilian Zarits versenkte die Kugel zum 2:0 für das Heimteam (32.). FC VEGANIS Sankt Andrä witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:2 ein (45.) - Bence Györvari war der Torschütze. Zur Pause behielt Wulkaprodersdorf die Nase knapp vorn. Mit dem 3:1 sicherte Zarits SV Wulkaprodersdorf nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (69.). Unter dem Strich verbuchte Wulkaprodersdorf gegen FC Sankt Andrä in numerischer Überzahl einen 3:1-Sieg.

Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. SV Wulkaprodersdorf liegt nun auf Platz sieben. In den letzten fünf Partien rief Wulkaprodersdorf konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Nach 23 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Sankt Andrä 66 Zähler zu Buche. Mit beeindruckenden 89 Treffern stellt der Gast den besten Angriff der 2. Klasse Nord, jedoch kam dieser gegen SV Wulkaprodersdorf nicht voll zum Zug.

Am kommenden Samstag tritt Wulkaprodersdorf bei UFC Schützen am Gebirge an, während FC VEGANIS Sankt Andrä zwei Tage zuvor Neufeld an der Leitha empfängt.

2. Klasse Nord: SV Wulkaprodersdorf – FC VEGANIS Sankt Andrä, 3:1 (2:1)

69 Luca Maximilian Zarits 3:1

46 Bence Gyoervari 2:1

32 Luca Maximilian Zarits 2:0

20 Thomas Dragschitz 1:0

