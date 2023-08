UFC Purbach am See schenkt Großhöflein gleich sieben Gegentreffer ein

Details Freitag, 25. August 2023 22:31

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich UFC RAIBA Purbach am See und FC Großhöflein am Freitag im Rahmen der 2. Runde in der 2. Klasse Nord mit dem Endstand von 7:0.

Einbahnstraßen-Fußball

Für den Führungstreffer von UFC Purbach am See zeichnete Alexander Pfalz verantwortlich (32.). Christian Rosner erhöhte den Vorsprung des Ligaprimus nach 36 Minuten auf 2:0. Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Kabine. Purbach am See baute die Führung aus, indem Christoph Berger zwei Treffer nachlegte (48./54.). Marcel Menschig vollendete zum fünften Tagestreffer in der 67. Spielminute. Rosner gelang ein Doppelpack (72./88.), mit dem er das Ergebnis auf 7:0 hochschraubte. Letztlich feierte UFC RAIBA Purbach am See gegen Großhöflein nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

2. Klasse Nord: UFC RAIBA Purbach am See – FC Großhöflein, 7:0 (2:0)

88 Christian Rosner 7:0

72 Christian Rosner 6:0

67 Marcel Menschig 5:0

54 Christoph Berger 4:0

48 Christoph Berger 3:0

36 Christian Rosner 2:0

32 Alexander Pfalz 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.