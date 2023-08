Doppelpack: Dragschitz schießt Wulkaprodersdorf zum Sieg bei Jois

Details Samstag, 26. August 2023 22:01

SV Wulkaprodersdorf fügte Jois am Samstag die erste Saisonniederlage zu und gewann am Samstag im Rahmen der 2. Runde mit 3:0.

Doppelpack nach der Pause als Entscheidung

Bernd Grafl brachte Wulkaprodersdorf in der 20. Minute in Front, traf nach ausgeglichener Beginnphase zum 0:1. Die Gäste hatten zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Thomas Dragschitz glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für SV Wulkaprodersdorf (50./69.) und sorgte damit für die Entscheidung. Nach der Beendigung des Spiels durch den Referee feierte Wulkaprodersdorf einen dreifachen Punktgewinn gegen Jois.

Durch diese Niederlage fällt Jois in der Tabelle auf Platz sieben zurück.

SV Wulkaprodersdorf reklamiert mit diesem Sieg einen Sprung in der Tabelle für sich. Wulkaprodersdorf rangiert zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf dem fünften Platz. SV Wulkaprodersdorf hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man eine Niederlage kassiert.

Wulkaprodersdorf hat das nächste Spiel in drei Wochen, am 15.09.2023 gegen UFC St. Georgen/Eisenstadt.

2. Klasse Nord: Jois – SV Wulkaprodersdorf, 0:3 (0:1)

69 Thomas Dragschitz 0:3

50 Thomas Dragschitz 0:2

20 Bernd Grafl 0:1

