Derbysieger vor Mega-Kulisse: UFC St. Georgen ringt SC Eisenstadt nieder

Details Freitag, 18. August 2023 23:30

Was ein Schlager vor 1.200 (!) Zuschauern in St. Georgen im "GEORGISTADION", als es zum "Eisenstadt-Derby" gegen den SC Einstadt 1907 gleich zum Saisonauftakt in der 2. Klasse Nord kam. Ein rivalisiertes, umkämpftes Ringen allemal - mit dem besseren Ende für das Heim-Team, welches sich mit 3:1 zu behaupten verstand.

Doppelschlag nach der Pause als "Knackpunkt"

Herzlich willkommen zum Derbykracher gleich zu beginn der Saison! Das Spiel des Jahres für beide Vereine JugoBetrugo, Ticker-Reporter

In der Anfangsphase waren Torchancen beiderseits noch eher rar gesät, hielt das obligatorische Abtasten Einzug. Dann aber schlugen die Heimischen nach 28 Minuten eiskalt zu: Timo Marzi markierte das 1:0. Nach und nach entwickelte sich dann ein offener Schlagabtausch, ließen die Hausherren unmittelbar vor dem Seitenwechsel durch Jonas Hahnenkamp, der im Eins-gegen-Eins mit dem gegnerischen Schlussmann scheiterte, die Großchance auf die Vorentscheidung liegen (45.). 1:0 nach 45 Minuten.

In den zweiten 45 Minuten dann ein wahrer Maß-Auftakt für die Heimischen, die innert 60 Sekunden eigentlich bereits alles klar machten: Oliver Mancs (56./57.) stellte auf 2:0 und hernach auf 3:0. Der Anschlusstreffer von Richard Mark Horvath (61.) sollte nur noch kosmetischen Charakter besitzen - die Hausherren bejubelten lautstark den Derby-Sieg in der burgenländischen Landeshauptstadt.

