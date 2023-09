Purbach deklassiert Zillingtal in Hälfte zwei und feiert Kantersieg

Details Freitag, 15. September 2023 22:46

Purbach gelang am Freitag in Runde fünf ein Kantersieg gegen Zillingtal. UFC Purbach am See ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen SC Zillingtal einen klaren Erfolg.

Nach der Pause ging die Post ab

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Purbach am See und Zillingtal ohne Torerfolg in die Kabinen. Dann aber drehten die Heimischen auf: Dominik Wimmer versenkte die Kugel zum 1:0 (49.). Christian Rosner brachte den Ball zum 2:0 zugunsten von UFC RAIBA Purbach am See über die Linie (68.). Für das 3:0 der Gastgeber sorgte Marcell Takacs, der in Minute 70 zur Stelle war. Mit dem Tor zum 4:0 steuerte Rosner bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (74.). Dominik Heiling legte in der 83. Minute zum 5:0 für UFC Purbach am See nach. Fabio Edler (88.) besorgte das 6:0. Das 7:0 für Purbach am See stellte Rosner sicher. In der 90. Minute traf er zum dritten Mal während der Partie. Am Schluss siegte UFC RAIBA Purbach am See gegen SC Zillingtal.

Im Tableau hatte der Sieg von UFC Purbach am See keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz drei. An der Abwehr von Purbach am See ist so gut wie kein Vorbeikommen. Erst vier Gegentreffer musste UFC RAIBA Purbach am See bislang hinnehmen. Purbach am See bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat UFC RAIBA Purbach am See drei Siege und ein Unentschieden auf dem Konto.

Mit 20 Gegentreffern ist Zillingtal die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Trotz der Schlappe behält der Gast den zwölften Tabellenplatz bei. Vollstreckerqualitäten demonstrierte Zillingtal bislang noch nicht. Fünf Spiele und noch kein Sieg: SC Zillingtal wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Zillingtal holte auswärts bisher nur einen Zähler.

2. Klasse Nord: UFC RAIBA Purbach am See – SC Zillingtal, 7:0 (0:0)

90 Christian Rosner 7:0

88 Fabio Edler 6:0

83 Dominik Heiling 5:0

74 Christian Rosner 4:0

70 Marcell Takacs 3:0

68 Christian Rosner 2:0

49 Dominik Wimmer 1:0

