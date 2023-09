St. Georgen/Eisenstadt gewinnt bei Wulkaprodersdorf

Details Freitag, 15. September 2023 22:47

Mit einem 3:1-Erfolg im Gepäck ging es für St. Georgen/Eisenstadt vom Auswärtsmatch bei Wulkaprodersdorf in Richtung Heimat. St. Georgen/E. erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Früher Zwei-Tore-Vorsprung als Wegbereiter

Jonas Hahnenkamp brachte den Gast in der 21. Spielminute in Führung. Für das 2:0 von UFC St. Georgen/Eisenstadt zeichnete Stefan Hahnekamp verantwortlich (35.). Bevor es in die Pause ging, hatte Luca Maximilian Zarits noch das 1:2 von SV Wulkaprodersdorf parat (42.). St. Georgen/Eisenstadt nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Oliver Mancs witterte seine Chance und schoss den Ball zum 3:1 für St. Georgen/E. ein (84.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter stand der Auswärtsdreier für UFC St. Georgen/Eisenstadt. Man hatte sich gegen Wulkaprodersdorf durchgesetzt.

In dieser Saison sammelten die Gastgeber bisher zwei Siege und kassierten drei Niederlagen.

Offensiv sticht St. Georgen/Eisenstadt in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 13 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. St. Georgen/E. setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon vier Siege auf dem Konto.

Im Tableau hatte der Sieg von UFC St. Georgen/Eisenstadt keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz zwei. Trotz der Niederlage belegt Wulkaprodersdorf weiterhin den fünften Tabellenplatz.

2. Klasse Nord: SV Wulkaprodersdorf – UFC St. Georgen/Eisenstadt, 1:3 (1:2)

84 Oliver Mancs 1:3

42 Luca Maximilian Zarits 1:2

35 Stefan Hahnekamp 0:2

21 Jonas Hahnenkamp 0:1

